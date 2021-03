Ejemplo. El presidente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, se sumó a la lista de políticos que han criticado las alianzas y que, obviamente, no pertenecen a ninguno de los que han formado estas coaliciones. Bueno, la excepción la hizo el exalcalde mazatleco priista Jorge Abel López Sánchez que, en su momento, llamó “contranatura” a la unión de su partido con el PAN y el PRD, y que ahora lo “premiaron” con la Secretaría Adjunta de la presidencia del tricolor. En su visita a Sinaloa para tomarle la protesta a Rosa Elena Millán Bueno como candidata a la gubernatura de Sinaloa, Islas Maldonado se refirió a estas coaliciones como un “tamal mal amarrado”, y que cuya esencia es la de pasar por encima de los derechos de la militancia por parte de las cúpulas. Obviamente que el exdiputado local por Nueva Alianza, en su natal Puebla, no se refería a su instituto político, eminentemente lopezobradorista, sino a Va por Sinaloa. De paso, Islas Maldonado pidió a los gobernantes no interferir en el actual proceso electoral, así como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, aseguró. Casi lo pone en un altar… o en un mural.

Reivindicación. El coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, parece reivindicarse ante los ahomenses. Dicen que ha mostrado especial interés para que la vacunación en contra del covid-19 se aplique en el municipio, lo que se hará a partir de hoy y mañana en las sindicaturas. Montes Salas ha tenido un bajo perfil ante la “grilla” que se desató en su contra y que le ha restado puntos ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, al grado de que en la pasada visita de este a Sinaloa no lo dejaron pasar a uno de los eventos en Culiacán porque no estaba anotado. Poco han sabido de él los ahomenses, pero reaparece con una buena, que es la vacunación contra el coronavirus. Todo depende de la organización con que se realice: si todo sale bien, le subirán sus bonos y, si no, ya se verá.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Motivados. En Durango hay un entusiasmo entre los sectores productivos por concretar la línea de ferrocarril que uniría a Mazatlán con Winnipeg, Canadá, en el corredor T-MEC. El mandatario del vecino estado, José Ríos Aispuro, reveló que ya cuenta con el derecho de vía para unir la ciudad de Durango con Mazatlán. Este es uno de los factores que más incentivan a las empresas National Standard Finance y Caxxor Group a promover el proyecto marítimo-ferroviario. Uno de los detalles sobresalientes es que las empresas plantean la construcción de un nuevo puerto marítimo cerca de Mazatlán al cual denominan SI - PORT, para el cual ya estudian algunas zonas alternativas. Lo malo es que en Mazatlán poco se sabe de los avances en este plan y mal harían los sectores en mostrarse indiferentes hacia el plan del cual depende el desarrollo económico de Mazatlán en el mediano plazo.

Se van con Rocha. Luego de que la doctora Virginia Vega fuera bajada de última hora como candidata a la alcaldía de Guasave por el partido Redes Sociales Progresistas, ya que se sacaron de la manga al exdirigente del PES en ese municipio, Julio Cervantes Camacho, para que abanderara a esa fracción, todos los seguidores que trae respaldarán el proyecto de Rubén Rocha Moya a la gubernatura por Morena. Aunque se dice que los simpatizantes de Virginia Vega podrían también apoyar el proyecto morenista a la presidencia municipal, aún no hay nada escrito, pues ellos buscaban que Francisco Beltrán, excandidato de RSP a la diputación federal por el Distrito 04, tuviera esa misma oportunidad en Morena, pero como ya se tiene todo prácticamente definido, fue imposible hacer ese cambio;así que habrá que esperar si ese grupo de médicos y jóvenes profesionistas que siguen a la doctora Vega, también se le juegan con el Movimiento de Regeneración Nacional en Guasave, pero, por lo pronto, con Rocha Moya sí trabajarían.

Se dejó ver. La situación que generalmente viven los productores de cacahuate en Mocorito es conocida por las mermas que constantemente presentan, y es por ello que el diputado federal Jesús Fernando García Hernández presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso de la Unión mediante la cual se pretenden mejorar las condiciones de comercio e industrialización de la oleaginosa. Hasta aquí todo muy bien, la incógnita surge pues generalmente el diputado no se deja ver en esta zona ni tampoco se conoce su trabajo, pero, coincidentemente, surge en estas fechas en que la calentura política está a todo lo que da, pues todo mundo busca acomodarse o “arañar un huesito”.