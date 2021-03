¿Quién manda en Sinaloa? A los alcaldes de Navolato y Culiacán, Miguel Ángel González Cervantes y Eleazar Zazueta Camargo, no les quedó de otra más que dar reversa a lo que mucho se habían opuesto y decir sí a la reapertura de playas. Desde el tercer piso se dijo que andaban preocupados en el estado porque, de no abrir las playas de Navolato y Culiacán, se haría un desastre en Mazatlán, y no quieren quemar este destino turístico. Lo cierto es que ambos alcaldes decepcionaron a muchas personas que no quieren que se hagan aglomeraciones. Al ser de distintos partidos al gobernador, creían que no se dejarían imponer una decisión con la que no estaban de acuerdo. Con la reapertura de las playas quedó demostrado que el gobernador Quirino Ordaz Coppel es quien manda en estos municipios y que sus órdenes se obedecen.

Ni a quién irle. Los ahomenses quedaron anonadados de lo que consideran las pifias en la definición de los candidatos de Morena a la alcaldía y de los candidatos a las regidurías en el PRI. Y es que dicen que lo burdo se consumó en Morena con la candidatura a la alcaldía de Gerardo Vargas Landeros, quien ni siquiera se había registrado para Ahome. Con esta nominación se acredita que este partido salió peor que el PRI. Sin embargo, Vargas Landeros tiene la ventaja de que en el PRI están por el mismo estilo. La definición de las candidaturas a las regidurías la hicieron con los pies, lo que refuerza la hipótesis de que hay un plan de alto nivel para hacer perder a los candidatos priistas. En ese sentido, el candidato Marco Antonio Osuna no las tiene todas consigo porque hay grupos que jalan votos que fueron excluidos. Sea como fuere, la opinión generalizada es que la elección va a quedar entre uno de estos dos porque no ven que el descontento en Morena y el PRI lo pueda capitalizar el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez, quien va por el Partido del Trabajo, o Miguel Ángel Camacho, quien va por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, algunos aseguran que eso está por verse.

Bien raspados. El retraso en la definición de las candidaturas no fue suficiente para que al interior de Morena se concertara una transición electoral sin desacuerdos, discordias ni fracturas internas. Ayer, mientras Luis Guillermo Benítez Torres solicitaba a los líderes de Morena y el PAS para su registro como candidato a la reelección en la presidencia municipal de Mazatlán, los otros aspirantes se declaraban desconcertados por la actividad mediática. La síndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, y el exsecretario de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán David González Torrentera decían por separado que no habían recibido notificación alguna de Morena sobre la definición de la candidatura a la presidencia municipal a favor de Benítez Torres. Por su parte, Roberto Rodríguez reconocía la postulación del polémico Químico.

Guerra y amor. Los llamados morenistas “puros” se reunieron ayer por la mañana en un conocido restaurante de Guasave para manifestar su malestar porque el doctor Martín Ahumada Quintero fue nombrado candidato de ese partido a la alcaldía, pues es obvio que su gallo era el diputado federal Casimiro Zamora Valdez. Lo raro del caso es que, después de darle con todo al doctor Ahumada, dicen que por la tarde ya andaban como si nada, pues al parecer tuvieron un acercamiento con la gente que ya trae el médico a su alrededor, y de seguro algo les prometieron, pues ahora ya lo ven con buenos ojos. Hoy dará una rueda de prensa el doctor Ahumada por la mañana; de entrada, se anticipa que Aurelia Leal, quien fue la clave para que hoy Martín Ahumada esté en la contienda, no asistiría, pues al parecer el galeno ya no necesita su respaldo.

Antes de los rumores. Para que no quedara ninguna duda y antes de que pudieran surgir rumores, como siempre ocurre en política, a pocos momentos de que fuera anunciada oficialmente por el dirigente del PAS en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, a María Elizalde como candidata a la presidencia municipal de Mocorito, el extesorero del Ayuntamiento mocoritense y en su momento aspirante a dicha candidatura, Jaime Enrique Angulo López, publicó una fotografía en sus redes sociales donde se le observa junto a la candidata en un momento de convivencia, afirmando todo su apoyo para esta contienda electoral hacia ella.