Todos contra Gerardo. Desde el momento mismo en que trascendió la designación de Gerardo Vargas Landeros como candidato por Morena a la alcaldía de Ahome, diversas voces de rechazo a lo que llaman imposición se dejaron escuchar. La síndica procuradora con licencia, de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, primero había dicho que haría todo lo posible porque no fuera Vargas Landeros el elegido, luego amenazó con impugnar el proceso y, ahora, aparece como candidata a este puesto de elección popular, pero por Fuerza por México. Son muchos los morenistas que han manifestado su repudio al exsecretario general de Gobierno, pues argumentan, no representa la esencia de la Cuarta Transformación. Graciela Domínguez Nava, que hoy regresa como diputada local, luego de contender sin éxito en el “proceso interno”, fue más contundente al decir que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena violó la convocatoria y se burló de la militancia con el caso de Gerardo Vargas Landeros quien, dijo, ni siquiera se anotó para contender por dicho municipio, denuncia que ya había hecho Valenzuela Benites. La pregunta es, pues, si Vargas Landeros tiene residencia (y puede comprobarlo) en Ahome, porque cuando se especulaba que iría por la presidencia municipal de Culiacán juró y perjuró (videos de por medio) que vivía desde hace más de 10 años en la capital sinaloense, a la cual conoce como la palma de su mano y que, incluso, su esposa es “culichi”.

Descrédito. La dirigencia de Morena no se midió en el caso Ahome, que se convirtió en el símbolo de la simulación y farsa en la elección de los candidatos a la alcaldía y diputaciones locales. Si el registro de Gerardo Vargas Landeros asomó que la convocatoria fue de “mentiritas”, con la de los diputados locales el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, la acabó de rematar: Juana Minerva Vázquez va por el Distrito 02, y Cecilia Covarrubias por el 05. Ninguno de ellos se registró para estas posiciones. Lo hicieron para la alcaldía, y el que no lo hizo para esta, quedó. La candidata por el 04, Elizabeth Chía, se cuece aparte porque es la posición del PAS. En Morena es el descaro total, la humillación a la militancia y a los aspirantes a esos cargos. El desaseo es evidente. Ahora muchos, dentro y fuera de ese partido concluyen que Morena hubiera quedado mejor si las designaciones las hubiera hecho por “dedazo vil”, que al final ocurrió, y no hacer la faramalla. Eso ya nadie se los cree.

Escaparate. Hoy en Mazatlán estará el secretario de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, para inaugurar el Tianguis Turístico Digital. Es la segunda vez que Mazatlán sirve como sede (en el 2018 fue sede presencial con la participación de miles de promotores), lo que lo distingue como uno de los destinos tradicionales de mayor proyección. Será la oportunidad del gobierno estatal que preside el mazatleco Quirino Ordaz Coppel para justificar la necesidad de mayores inversiones, ya que durante la emergencia sanitaria desatada por el covid-19, Mazatlán se ha mantenido como el destino con mayor ocupación (65 % al cerrar el 2020) en México y la preferencia del mercado nacional por la seguridad que ofrece a los visitantes. El puerto se ha mantenido en semáforo azul (menos de 100 casos activos) desde que inició la nueva normalidad el 1 de julio. Esos son resultados que merecen ser reconocidos.

A poner orden. Todo parece indicar que este día hará una visita relámpago por Guasave el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, quien se reuniría en privado con el candidato a la alcaldía, Martín Ahumada Quintero, así como con la expresidenta municipal, Aurelia Leal López. Todo hace indicar que el motivo del encuentro es para ver algunos detalles con el médico, sobre todo relacionados con personas que se han colocado a su alrededor y que pretenden tomar decisiones por iniciativa propia, aunque muchas de ellas no tengan sentido alguno. Es una realidad que el doctor Ahumada debe analizar las cosas de forma fría y no dejarse llevar por voces, que al igual que él no tienen experiencia en estos menesteres, así que esta charla con Rubén Rocha Moya le podría resultar trascendental para ver las cosas con un enfoque más realista.

En cirugía. Aseguran que al interior de Morena en Salvador Alvarado la operación cicatriz que deberá tener el candidato a alcalde por Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, y el candidato a la diputación local por el distrito 09 que comprende los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, les costará mucho más debido a que la operación fue con cuchillo de matancero. La noche del domingo los aspirantes se decían defraudados y traicionados por el mismo partido porque no les hablaron claro y se asegura que en un lugar oculto se realizó la repartición de candidaturas, dejando en el olvido a los verdaderos morenistas. La que no aguantó mucho y dijo buscar asesoría legal, porque dejaron por el lado la participación de la mujer, fue la regidora con licencia y exaspirante a la candidatura por la presidencia municipal, Patricia Dautt Reyes, asimismo el exaspirante Flavio Sánchez Rivera por más llamadas que realizó esa noche y parte de la madrugada parece que no le alcanzaron para dejarlo satisfecho y muy temprano acudió a la capital sinaloense para buscar una respuesta que lo ayude a entender por qué la cerrazón y la secrecía con la que se manejó la elección del candidato, tanto que ni a ellos se les dio la gracia por sumarse a querer abanderar al partido guinda.