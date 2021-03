Registros, hoy. Este día se presentarán los primeros dos candidatos (hombres) a la gubernatura del estado ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Uno por Morena en candidaturas comunes con el Partido Sinaloense (PAS) y, el otro, por el Partido Encuentro Solidario (PES). El jueves 18 de marzo, Rosa Elena Millán Bueno lo hizo por Fuerza por México, y Yolanda Yadira Cabrera, por Redes Sociales Progresistas —mediante representante— el pasado sábado 20. Ahora, Rubén Rocha Moya, quien luego del “borlote” que se ha desatado en su partido por las designaciones a alcaldes y diputados, llama a la unidad, entrega su documentación ante el IEES y, horas más tarde, Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, que salió decepcionado de Morena al no lograr ser el candidato a dicho puesto de elección popular, también se apersonará en el órgano electoral por los rumbos del malecón viejo, en Culiacán.

La marcha. Se fueron unos, pero los morenistas de Ahome que se quedaron están dando la batalla para impugnar a Gerardo Vargas Landeros como candidato a la alcaldía y, quiérase o no, le está pegando al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Y es que la designación calificada por muchos como “burda” unió a los morenistas en su contra, al grado de que hoy por la tarde harán una marcha para manifestar su inconformidad. Entre estos grupos hay matices porque mientras unos, como Luisa Reyna, rechazan a Vargas Landeros, pero apoyan a Rocha Moya, otros, como el que encabeza Julio César Sierra, arremangan parejo. Los epítetos que le endilgan a uno y a otro son variados y que alcanzan también al dirigente nacional, Mario Delgado, ante lo que consideraron una “burla y una farsa” en el proceso de selección. Solo un dato contundente que manejan: tras la convocatoria Vargas Landeros se registró para Culiacán, pero se la dieron de “dedazo” para Ahome. La ofensa mayor es que salgan que se registró para este municipio. A como están las cosas, son capaces de salir con eso.

Como Pilatos. Durante un encuentro con los representantes de medios locales en Mazatlán ayer, el secretario de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, dio muestras de que el rescate del megaproyecto turístico Teacapán Playa Espíritu no es ninguna prioridad para la federación. Sobre la posible venta del desarrollo, señaló, “eso lo está viendo Fonatur”. Lo que sí, es que Torruco Marqués criticó el proyecto iniciado por la Administración del panista Felipe Calderón Hinojosa. Dijo que fue una inversión muy mala que hubiera atentado contra Mazatlán. “¿Cómo es posible invertir en un lugar cuando se tiene todo este desarrollo que habría que consolidar?”, dijo refiriéndose a las potencialidades de Mazatlán. Lo cierto es que hay mil 380 millones de pesos gastados en obra e infraestructura base, entre el 2009 y el 2018, antes de que el Gobierno de la 4T lo declarara muerto. Torruco Marqués inauguró ayer en Mazatlán el Tianguis Turístico Digital.

Le toca algo. El profesor Román Rubio López al final sí fue valorado por el partido de Morena y terminaron por darle la candidatura a diputado local por el sexto distrito en el municipio de Sinaloa, aunque en un principio se había registrado para contender por la alcaldía. El exregidor había hecho reclamos airados cuando se enteró de que su partido le daría la candidatura a la presidencia municipal a la exedil panista Mónica Nava, ya que se decidió que en Sinaloa se la jugarían con una mujer, lo cual no le gustó al profe. Ahora que le dieron la oportunidad a Rubio López de ir por la diputación local, se puede decir que sí valoraron su trayectoria, pues ha sido un luchador social incansable. Ahora habrá que ver si el profe Román cumple con las expectativas.

El mensaje. En el Pueblo Mágico de Mocorito, para este proceso electoral el PRI tuvo muchos desertores, y entre ellos se fueron destacados cuadros y hasta unos pocos de exalcaldes, pues aseguraban que tenían el poder político para ser tomados en cuenta en cualquier otro partido, pero ya les cayó el 20 de que las cosas no eran como pensaban, dado que la mayoría de ellos fueron ignorados en las candidaturas a la presidencia municipal, es por ello que se corre el rumor de que quieren regresar al tricolor, pero el presidente del Comité Municipal, Francisco Javier López López, les manda el claro mensaje de que, pese a dar la espalda, el PRI les tiene las puertas abiertas para que vuelvan; pero eso sí, se les acabaron los privilegios, y las aspiraciones que pudieran tener, se van al final de la fila, a empezar de cero para llegado el momento que ganen su oportunidad de participar por algún cargo de elección popular. En sus épocas ellos ganaron por la fuerte estructura del partido, no por bonitos, ahí está la muestra, no los quisieron en ninguna otra parte y ahora quieren regresar, dijo el popular Chico López.