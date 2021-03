Protección. En el registro de Mario Zamora Gastélum como candidato a la gubernatura del estado, por la coalición Va por Sinaloa, que conforman PRI, PAN y PRD, se observó un movimiento que no se había visto en las visitas de los otros candidatos al edificio del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. De manera discreta y a distancia, algunas patrullas de la Policía Estatal resguardaban los alrededores e, incluso, ya de forma más evidente, algunos elementos de esta corporación tomaban fotografías y video a los asistentes. Algunas unidades de Tránsito Municipal también se dejaron ver en el área, sin intervenir directamente en el desorden vehicular que se gestaba a la hora del registro (10:30). Indudablemente, estas medidas (que no se han visto con otros candidatos) son para proteger la integridad de Zamora Gastélum y de su equipo, y bien valdría la pena preguntarse: ¿a qué o a quién le teme?

Mayor daño. Dicen que en los hechos, más que Gerardo Vargas Landeros, candidato a la alcaldía de Ahome, el que le está haciendo más daño a Morena es Guillermo “Billy” Chapman, al que eligieron candidato a la diputación federal. Se habla que algunos morenistas inconformes están cayendo en cuenta de esa situación, por lo que reencauzaron sus baterías hacia Chapman. En el fondo, es en este caso en el que pueden tener mayor posibilidades de “tumbarlo” por la sentencia de violencia política en razón de género que existe en su contra. Se habla que van a ser causa común con Luis Manuel Rivera Villela, que ya tiene una solicitud ante el Instituto Nacional Electoral para que se le niegue el registro. La atención se centró en la decisión que tome el INE cuando resuelva el caso de Chapman.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo había anunciado. Alejandro Higuera Osuna, quien hasta el 26 de enero formó parte de la base de líderes del PAN, será el operador político en la zona sur para impulsar la candidatura de Rubén Rocha Moya, abanderado de la alianza Morena-PAS por la gubernatura de Sinaloa. El llamado “Diablo Azul” reapareció en la escena político electoral este miércoles en Culiacán, durante el registro del aspirante a la gubernatura. No fue ninguna sorpresa. Molesto por el pacto de coalición PAN-PRI-PRD, el mismo Higuera Osuna había anunciado que migraría con su capital político para el apoyo de otros candidatos más congruentes. Con mayor antelación, era un secreto a voces que Higuera Osuna mantenía tratos muy cercanos con Rocha Moya y otros candidateables de Morena. Así lo sostuvo en su momento el diputado federal por el blanquiazul, Carlos Castaños. Ahora el tres veces alcalde de Mazatlán será el activista en la zona sur, donde por muchos años dominó la escena política.

Se quedan sin nada. A final de cuentas, a la dirigencia estatal del Partido del Trabajo se le acabó el tiempo y no registró candidato para la alcaldía en Guasave, después de haber andado coqueteando hasta con tres personajes, pero a ninguno le llenaron el ojo. Primero habían hecho oficial que el diputado local con licencia Eleno Flores Gámez iba a ser su gallo, pero este prefirió ir por la diputación federal en el distrito 04, apadrinado por la alianza PRI-PAN-PRD; después intentaron reclutar a Sylvia Myriam Chávez López, pero la empresaria prefirió representar a Fuerza por México por ese mismo cargo, y a la última que intentaron convencer fue a la alcaldesa con licencia Aurelia Leal López, quien de forma tajante los rechazó.

Llegando y trabajando. La sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado realizada ayer transcurrió muy apacible y fue más corta de lo común. Parecía que cerraría sin alguna información relevante, porque la mayoría de los puntos se turnaron a comisión para su revisión, pero minutos antes de ser clausurada hubo dos temas que reavivaron el papel que deben de desempeñar los ediles, que es estar vigilantes de lo que sucede en la administración pública y darle seguimiento a temas tan importantes como el ordenamiento urbano y la aplicación de la ley. Fue la regidora Laura Patricia Dautt Reyes la que exigió resultados y quien, cabe mencionar, recién se incorporó ayer al cabildo tras solicitar licencia para buscar ser la candidata de su partido, Morena, para contender por la alcaldía, lo cual no logró; pero llegando del corto periodo de ausencia se pronunció en cabildo exigiendo resultados por el acuerdo de reubicación de los yonkes, del que, dijo, no ha sido acatado por casi nadie, y cuestionó el trabajo que se ha estado haciendo desde la oficina de Oficialía Mayor, que preside José Antonio Gallardo Angulo, porque dijo que casi nunca lo encuentra ahí y no ha informado el porqué solamente se ha logrado mover a tres yonkeros. La edil llegó con la espada desenvainada, pero habrá que ver también cómo se ha involucrado para ser partícipe de la solución.