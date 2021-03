Tercer Piso

Apela al olvido. Sigue el delegado de Programas Federales en Sinaloa sin responder de manera formal los señalamientos que se le han venido haciendo desde el inicio de su Administración sobre las irregularidades que existen en algunos programas federales. Es necesario que explique lo que dicen muchos servidores de la nación sobre que quien realmente manda en la Secretaría del Bienestar es la diputada federal Yadira Santiago Marcos. El delegado sigue con la mala práctica de no investigar las presuntas irregularidades y no dar respuestas claras, aunque eso políticamente le ha costado mucho, sobre todo en sus aspiraciones políticas. Hay que esperar si en los próximos días responde si se les está obligando a servidores de la nación a que firmen comités de los beneficiarios de los programas en beneficios de tal o cual candidatos, lo cual es muy delicado.

Con alfileres. Dicen que el alcalde con licencia de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, hizo su rabieta cuando le notificaron que no iba a ser el candidato a la diputación federal, pero lo conformaron con que tenía el derecho de proponer al sustituto, y como el compromiso es tan grande con él del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y del coordinador de los diputados federales, Ignacio Mier, lo colocaron en una “pluri” en un lugar con posibilidades de ser diputado federal. Así llegó Ana Ayala Leyva. La caída de Chapman se la adjudican a Gerardo Vargas, candidato a la alcaldía, que se sacudió de una losa pesada. Pese a que Chapman le abrieron el camino y también a Ayala Leyva, la moneda está en el aire porque la síndica procuradora Angelina Valenzuela y Luis Manuel Rivera Villela les mueven el tapete en el INE por la sentencia de violencia política en razón de género que tienen en su contra. O sea, la película sigue.

Prudente. Contrario al entusiasmo que existe entre los integrantes de los sectores hotelero, restaurantero y del transporte ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa y la derrama económica que esto genera, el alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, llamó a los ciudadanos a no acudir a las playas y permanecer en casa para evitar los contagios. Con toda razón, el munícipe advierte que la pandemia del covid-19 no ha disminuido su letalidad ni la situación epidemiológica en el país se ha normalizado. Habrá que esperar para ver si el morenista no sale como el año pasado, cuando recomendó a los ciudadanos evitar las reuniones grupales y abstenerse de las fiestas, para luego acudir él junto a familiares, amigos y compañeros de trabajo a una comilona donde hubo música en vivo y baile con motivo de su cumpleaños. Y es que así nadie toma en serio sus mensajes.

Calma ánimos. Quien en definitiva está haciendo el trabajo en sus recorridos por la entidad, es Mario Zamora Gastélum, el candidato del PRI, PRD y PAN a la gubernatura de Sinaloa, pues ha logrado que en torno a su proyecto confluyan personajes que hoy dejan de lado sus históricas diferencias ideológicas, como ocurrió el pasado fin de semana en Guasave, donde participó en una reunión donde estuvieron liderazgos como Vicente Galaz, Pablo Moreno Cota y Alejandro Cervantes, además del presidente de la Caades, el guasavense Gustavo Rojo Plascencia, y el empresario pesquero, Carlos Sotelo Monge. Por cierto, en esa jornada Mario Zamora se reunió con la estructura de Diana Armenta Armenta, donde al parecer logró sacarle el compromiso de trabajar por toda la fórmula de la alianza en ese municipio. Así que “pelillos a la mar”. Ahora se espera que en el equipo de Chuy López se apliquen y aprovechen la recta.

De las primeras en llegar. Quien no dejó de hacer presencia en el segundo informe de labores del presidente del Módulo de Riego V-II del municipio de Angostura, que se celebró este fin de semana, fue la candidata del PRI a la presidencia municipal, Aglaeé Montoya Martínez, quien aprovechó para tener un acercamiento con los agricultores. Y es que no dejó ir la oportunidad en el evento para acercarse más con la gente, pues prácticamente están a la vuelta de la esquina las elecciones y quiere ser nuevamente abanderada para dirigir la presidencia municipal; y eso no es todo, sino que ha aprovechado la recta para hacerse notar en cualquier evento que se realiza en el municipio, siendo la primera en llegar y lo hace notar no sólo en el lugar, sino a través de sus redes sociales.