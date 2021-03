Interrogantes. ¿A qué se referirá Jesús Estrada Ferreiro al decirle a Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa, que México no les perdonará a los morenistas si esta vez fallan? En un video del alcalde de Culiacán con licencia y candidato a la reelección a este mismo puesto por Morena, que publicó en su cuenta de Facebook, invita a su compañero de partido a trabajar juntos para hacer realidad la Cuarta Transformación, lo que lleva a otra pregunta: ¿significa esto que dicha iniciativa (la 4T) del presidente Andrés Manuel López Obrador ha quedado en eso, y que no se ha cristalizado nada de lo que han prometido? Evidentemente, el de Estrada Ferreiro es un discurso un tanto fuera de lugar (el mismo Rocha Moya ya ha llamado a la unidad en varias ocasiones desde su registro) que, de igual forma obliga a otra interrogante: ¿el llamado es también para Gerardo Vargas Landeros, a quien el mismo convocante ha dicho que no representa ni a Morena ni a la Cuarta Transformación?

Vaticinio. La designación de Ana Ayala Leyva como candidata de Morena a la diputación federal por Ahome y de Guillermo “Billy” Chapman a la diputación federal “pluri”, además de la reunión del candidato a la alcaldía Gerardo Vargas Landeros con estos, removió más la indignación de los morenistas que hacen el vaticinio de la derrota el próximo 6 de junio. Además, consideran que esas decisiones le pegarán al candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya. Humillados por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de los diputados federales, Ignacio “Nacho” Mier, los líderes de los grupos internos de Morena delinearon por lo pronto estar de brazos caídos. Sin embargo, están por reunirse para tomar decisiones que seguramente van encaminadas a buscar “desbarrancar” a Ayala Leyva, Chapman y Vargas Landeros. Uno de los promotores de este frente es Lucio Tarín, quien aspiró a la candidatura a alcaldía y a la diputación federal. Unos dicen que la vía de la movilización sí les pega a los candidatos, pero a los inconformes lo que les queda es el recurso legal ante el INE para “tumbarle” la candidatura a Ayala Leyva y a Chapman por la sentencia de violencia política en razón de género que tienen en su contra.

Optimista. El secretario de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, presumió ayer los resultados positivos del Segundo Tianguis Turístico Digital realizado desde Mazatlán. Dijo que la fiesta de promoción había generado una derrama de 65 millones de dólares. Durante la conferencia también estimó que 5 millones de turistas se moverán en México durante el periodo vacacional de Semana Santa. La pregunta fue obligada ¿cómo se evitará que esa movilidad de personas se traduzca en un nuevo repunte de casos activos y muertes por covid-19, como el registrado en el país después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo? Sin ahondar mucho en argumentos, dijo que confía en los operativos preventivos preparados por los gobiernos de cada estado y las autoridades de salud. Obviamente no hay ninguna garantía de un resultado positivo.

Voto cruzado. El exaspirante a ser candidato a la gubernatura por Morena, Raúl Inzunza Dagnino, llevó a cabo una reunión en la sindicatura de San Rafael hace unos días en la que se le pidió a los presentes que respaldarán el proyecto del doctor Martín Ahumada Quintero, quien busca ser el próximo presidente municipal de Guasave abanderando a Morena-PAS, incluso hasta vaticinaron que por los menos 25 mil votos tendrá seguros el médico por parte de ese grupo. Lo que no cuadró mucho es que ahí mismo se le indicó a la gente que tendrían que votar cruzado, es decir, en la alcaldía sería todo el apoyo para Morena, pero por la gubernatura no, ya que Raúl Inzunza ahí estaría respaldando a la alianza PRI-PAN-PRD que encabeza Mario Zamora Gastélum, pues con Rubén Rocha Moya ha tenido sus diferencias, sobre todo a raíz de unos audios que anduvieron circulando en los que el exalcalde de Guasave con palabras altisonantes aseguraba que el equipo de Rocha iba a perder en Sinaloa si no abordaban de una forma más eficaz el tema de la comercialización. Habrá que ver qué opina el doctor Ahumada de todo esto.

A trabajarle. Es a lo que deberá llegar Carlo Orduño López ahora que asumió la dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, y es que la membresía que cuenta este organismo ya no es ni la mitad de lo que se tenía hace algunos años. El esfuerzo de sumar será un ejercicio que deberán implementar todo el consejo directivo, debido a que durante el año pandémico faltaron estrategias que permitieran reforzar y proteger a los empresarios locales, quienes como una opción fue salirse del organismo ante la falta de apoyos y estrategias generada para el bien de los comerciantes locales.