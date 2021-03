Señales. El discurso es el mismo. Primero fue Rubén Rocha Moya y después Jesús Estrada Ferreiro, quienes llaman a la militancia de su partido, Morena, a mantenerse unida. Ayer, el candidato a la gubernatura del estado exhortó, una vez más, a la unidad que, afirmó, se está fortaleciendo mediante el diálogo, cuyo interés común es radicar la Cuarta Transformación. Sin embargo, por más que quieran asegurar estas cualidades de dicho instituto político, lo cierto es que hay mucha, muchísima, inconformidad. Ahí están (y no se pueden minimizar) las manifestaciones contra la designación de Gerardo Vargas Landeros, en Ahome, y contra la de Jesús Guillermo “Químico” Benítez, en Mazatlán. Esas son señales de todo menos de unidad. Y las que faltan.

No le aflojan. En definitiva, los líderes de Morena en Ahome se convirtieron en “una piedra en el zapato” de Gerardo Vargas Landeros, candidato a la alcaldía; Ana Ayala Leyva, a la diputación federal, y el alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman para una diputación federal “pluri”. Y es que en lugar de apagarse el fuego de la inconformidad, esta sube para bajarlos de las candidaturas. Ayer, algunos dirigentes de los grupos internos, entre ellos Lucio Tarín y Juan Ramón Torres, revelaron una campaña del no voto para estos, a la vez que tienen recursos legales en el partido y en el INE para “tumbarles” las candidaturas. Muchos dicen que los que son más susceptibles a que les pase esto son Ayala y Chapman que Vargas Landeros. Sin embargo, la campaña la van a iniciar con los vientos en contra que según no alcanza al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya. No lo alcanzará en lo interno, pero en lo externo algunos aseguran que sí.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ajuste. Si todo sale conforme a lo planeado, hoy a las 10:00 horas, en una conferencia de prensa, el candidato de la coalición Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, presentará al exalcalde de Mazatlán Alejandro Higuera Osuna como coordinador general de su campaña. Sustituirá así a Feliciano Castro Meléndrez, la estructura estratégica electoral que iniciará este domingo. Ya ayer, Rocha Moya lo confirmó en ese cargo y solo falta que hoy lo haga de manera oficial. Higuera Osuna sabe mucho de estrategias electorales. No por nada ha sido tres veces alcalde de Mazatlán, diputado federal y local. Y en cuestión de coordinación, manejó las campañas de varios candidatos panistas. Pero en cuestión de política, nada está garantizado y los tiempos políticos han cambiado mucho desde que Higuera osuna dominaba la escena política en el sur de Sinaloa.

Fuera de control. Luego de que se arrancara con la campaña de vacunación anticovid para adultos mayores en la zona norte rural de Guasave, específicamente en las sindicaturas de Ruiz Cortines, Juan José Ríos y Benito Juárez, así como el campo pesquero El Cerro Cabezón, resulta que mucha gente de la ciudad decidió trasladarse a esas comunidades para que le aplicaran el antígeno, y varios lo lograron. Dicen que ayer en la zona de Batamote la gente a la que sí le corresponde vacunarse ahí estaba muy molesta porque veían a mucho citadino formado para recibir la dosis, y aunque sí fueron detectados algunos y los mandaron a sus casas, hubo otros que corrieron con más suerte y ya fueron vacunados. Se entiende la desesperación de ese sector de la población por protegerse del coronavirus, pero también deben de estar conscientes de que deben esperar su turno, pues a todos les habrá de tocar de un momento a otro.

Entre la espada y la pared. Aunque hace poco el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, mencionaba que la prioridad era el tema de salud, y por ello implementaron la medida de evitar la entrada de turistas al pueblo mágico, tal parece que en este periodo vacacional se encuentra entre la espada y la pared, pues por un lado se dio luz verde para la apertura de espacios recreativos, a excepción de las albercas municipales, lo que ha sido blanco de críticas de muchas personas de la localidad pues, por otra parte, aseguran que se pone en riesgo la salud de la gente. Y es que siendo un destino turístico, la decisión tuvo que ser entre sí o no permitir el acceso esta Semana Santa, y el título debe permanecer manteniéndose en el gusto de la población como lugar para visitar o vacacionar. Ya se verá si las medidas sanitarias implementadas son suficientes para evitar o soportar un rebrote.