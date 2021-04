Insolentes. Mal se vieron el candidato a la gubernatura por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubén Rocha Moya, y su recién designado coordinador de campaña, Alejandro Higuera Osuna, al responder de manera insolente algunas preguntas de periodistas durante la presentación de su equipo de campaña (comité, le nombraron). Al expanista mazatleco le recordaron que su otrora dirigente, Juan Carlos Estrada, dijo que su nombramiento había sido un duro golpe a Morena y se refirió a él como un perro que ladra. Literalmente lo dijo así, aludiendo a frases famosas de Don Quijote de La Mancha y del ex primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill. A Rocha Moya lo cuestionaron sobre la propuesta de Mario Zamora Gastélum de presentar la declaración 10 de 10, y respondió que él no era ningún bribón y que la invitación de su contrincante de la alianza Va por Sinaloa era una ocurrencia.

Se veía venir. En Mazatlán se cumplió lo que tanto se temía. La primera jornada de vacunación para los adultos mayores se llevó de forma tan mal organizada, que hubo de todo: personas desmadrugadas, molestas y desorientadas. Hubo empujones, gritos y hasta accidentados. De uno a otro módulo de vacunación se aplicaron criterios diferentes. En uno solo se vacunó a los mayores de 70 años cuyo primer apellido iniciara con “a”, “b” o “c”. En otros se dijo que vacunarían a quienes estuvieran presentes. Y es que, pese al retraso de las inmunizaciones en el municipio, no se hizo una labor de información previa para aclarar dónde, cuándo y a quién se inmunizaría. La tarde-noche del martes se anunció sobre el inicio de la vacunación, cuando ya los adultos mayores se preparaban para dormir.

Cartucho quemado. Más tardó el candidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, en dar a conocer que Alejandro Higuera va a ser su coordinador general de campaña, que los morenistas, por un lado, y los panistas de Ahome, por el otro, en “chotear” a uno y a otro. Si los líderes de los grupos internos de Morena en Ahome están como “agua para chocolate” por la definición de los candidatos en el municipio, ahora más por esa definición y porque Rocha Moya no los incluyó en su equipo de campaña. Y muy en ello los llama al diálogo y a la unidad. A Higuera lo llenaron de epítetos, que van desde oportunista hasta mercenario de la política; pero los más duros son los panistas que le echan en cara su “desvergüenza”. Y es que el Diablo Higuera renunció al PAN bajo el argumento de no estar de acuerdo con la alianza con el PRI-PRD, pero muy en ello se va con Morena. En realidad, eso fue mero pretexto porque cree que Morena va a ganar y lograr un “hueso”, que es lo que le importa. Así, parece que lo de Higuera tiene más efecto negativo que positivo.

Manda mensaje. El candidato a la alcaldía de Guasave por la alianza PRI-PAN-PRD, Jesús Antonio López Rodríguez, se tomó una foto con un grupo de priistas en la sede del tricolor, entre los que destacaban algunos seguidores de Diana Armenta; aunque, siendo sinceros, el número no era tan nutrido, pero algo es algo. Este tipo de mensajes solo dejan al descubierto la imperiosa necesidad que trae el médico de sentirse arropado por los priistas, pues aunque se supone que todos deben jalar para un mismo lado en esa alianza tan criticada, tal parece que al exdiputado federal le está costando lograrlo, y como con la militancia del PAN y si es que hay del PRD, no va llegar a ningún lado, se entiende que esté picando piedra para que los tricolores lo volteen a ver, pues de no llegar a consensos cuando se está a cuatro días de arrancar la campaña, las cosas sí que se pondrían color de hormiga.

En la contienda. Con el morral cruzado en frente, sin mucho ruido, recorriendo solo las calles de los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, se le ve a José Manuel “Chenel” Valenzuela para hacer entrega de sus paletas, mientras “espera” paciente el arranque oficial de la campaña electoral, en donde hasta ahora el candidato de Morena, el profe Ambrocio Chávez, dice estar dispuesto a medirse y a ganarle la corona al popular Chenel en los procesos electorales. La moneda está en el aire, y aunque José Manuel “Chenel” Valenzuela siempre se encomienda a Dios y a todos sus santos, dice que en esta ocasión no está de más visitar a la Virgen de Guadalupe en este periodo santo para encomendarse y pedir por un proceso electoral con resultados favorables.