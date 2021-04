Tercer Piso

Lista en discordia. Luego de que la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, hiciera público que hoy impugnará la lista de diputados “pluris” de Morena, ya que el pasado sábado fuera borrada de la misma tras haber estado encabezándola cuando se le entregó por primera vez al IEES el 21 de marzo del año en curso, la realidad es que en dicha relación no solo hay personajes que violan los estatutos del partido, sino hasta se cae en el nepotismo. En la posición número tres de ese listado de “pluris” aparece como propietaria Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, esposa de Raúl Elenes, quien asumió el mes pasado el cargo de senador al ser suplente de Rubén Rocha Moya, mientras que el diputado local Pedro Lobo fue colocado en el cuarto sitio, lo cual viola los estatutos de Morena, ya que dicho legislador llegó a ese cargo como plurinominal, y el reglamento del partido señala que no puede haber reelección por esa vía. También se destaca que en el casillero seis aparece Jesús Héctor Muñoz, quien aparte de estar ocupando un lugar que corresponde a una mujer externa, se asegura que dicho personaje aún es militante del PRI e integrante del consejo político de la misma fracción. Incluso se habla que andan por ahí unos audios donde el ahora senador Raúl Elenes confirma que la planilla de “pluris” fue armada por él mismo, y que serán presentados por Aurelia Leal ante los tribunales como una prueba de que se violó la convocatoria de Morena.

A prometer. Con el antecedente de más negativos que positivos, los candidatos a la alcaldía de Ahome arrancaron ayer formalmente sus campañas. Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS, abrió en el primer minuto del día con un acto en lo alto del Cerro de la Memoria y en la mañana en la Yarda y el mercado San Francisco. Casi se topaba con Domingo “Mingo” Vázquez, del PT, quien inició con una misa en la Divina Providencia y un acto en la plaza que están pegados a ese mercado. Angelina Valenzuela, de Fuerza por México, se dio baños de pueblo al iniciar en el Tianguis Dominical; en tanto Mayra Sainz, de Redes Sociales Progresistas, ofreció una conferencia de prensa. El del PRI, Marco Antonio Osuna, instaló un espectacular cerca de Palacio Municipal; acompañó a Bernardino Antelo Esper en su arranque de campaña en la Higuera de Zaragoza por la diputación local por el distrito 03 y a Liliana Acuña en la ciudad en su activismo por el distrito 02 y pegó calcas en los vehículos. Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano, abrió con un acto con sus seguidores. Todos ofrecen el cielo y las estrellas, pero el comentario generalizado de los ahomenses es que, de todos los candidatos a la alcaldía, no se hace uno.

Rebasados. En Mazatlán, la afluencia masiva de turistas diluyó el “amplio” operativo preventivo anunciado por las autoridades estatales y municipales para prevenir más contagios de covid-19. En las playas, el malecón y algunos otros atractivos, como son el Acuario Mazatlán, sencillamente no se notó el esfuerzo de los inspectores por vigilar para que se guardara la sana distancia y el uso estricto de cubrebocas. Bueno, hasta hubo aglomeraciones al interior de las iglesias. Mazatlán vivió una Semana Santa como en los mejores tiempos y en completo relajamiento, aun y cuando la pandemia del covid-19 sigue cobrando vidas. El costo epidemiológico se verá al cabo de una semana, posiblemente; pero, a juzgar por lo que se vio en la zona turística del puerto, eso parece preocupar poco.

Exponiendo. A quien no les pareció ni tantito que la candidata por la presidencia municipal de Salvador Alvarado Liliana Cárdenas Valenzuela anduviera días atrás en la comunidad de Tamazula II pidiendo el voto a la ciudadanía en las próximas elecciones, fue a simpatizantes de Morena, quienes mediante sus redes sociales expusieron a la candidata de la alianza Va por México por andar realizando esa actividad cuando se estaba en veda electoral, por lo que aprovecharon para reiterar que se debe ser respetuosos de las reglas. Ahora ya han iniciado las campañas oficialmente, pero no hay que olvidar que no solamente la abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD estuvo llevando a cabo este tipo de actividades en el periodo de intercampaña, sino que fue algo que se pudo ver de parte de la mayoría de los candidatos, quienes anduvieron buscando simpatizantes con días o semanas de anticipación.