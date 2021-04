Insolentes II. Primero fue el expanista Alejandro Higuera Osuna al referirse como “perros que ladran” a quienes han criticado (léase Juan Carlos Estrada, del PAN) su incursión a la campaña de Rubén Rocha Moya. Luego, Jesús Estrada Ferreiro que, iracundo, gritó y amenazó a una reportera de este periódico con mostrar un video sobre el “rechazo ciudadano” al mismo. Después, Estrada Ferreiro hizo gala de su “llevadera” con el propio candidato a la gubernatura por Morena, a quien, según un video de un acto de campaña que circula en redes sociales, le dice que ya habló bien de él para que no estuviera chin… aunque posteriormente haya dicho que así se llevan, que hay confianza entre ambas familias. Lo cierto es que la desfachatez de quien quiere volver a gobernar el municipio que lo vio confrontarse con muchos sectores de la sociedad, no le abonan en nada al trabajo de Rocha Moya, que ya de por sí lleva en sus espaldas el reclamo de gran parte de los sinaloenses por haber incluido en su partido como candidatos, a ciertas personas aparentemente non gratas.

Medición de fuerza. El candidato de Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, pisó ayer la tierra de su adversario del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, quien no le dejó la plaza libre. En el segundo día de campaña, Rocha Moya le disputó el terreno a Zamora Gastélum. Lo más significativo fue el acto en el que estuvo el candidato a la alcaldía, Gerardo Vargas Landeros. En el Nuevo Horizonte juntaron gente, pero se quedaron cortos. Lo que sí es que Zamora Gastélum se atrincheró y no se dejó comer el mandado. La agenda que tuvo Zamora Gastélum fue nutrida y con diversos sectores, como empresarios, agricultores, deportistas, sin faltar el baño de pueblo al visitar la Yarda, en donde un día antes estuvo Vargas Landeros. Como que Zamora Gastélum y su gente estaban preparados para ganarle el jalón a Rocha y los suyos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un blanco muy manchado. El secretario de Seguridad Pública Municipal en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, insulta la inteligencia de los ciudadanos al declarar que el operativo por Semana Santa concluyó con saldo blanco, cuando en el puerto hubo cinco homicidios dolosos y un ahogado. El alcalde provisional de Mazatlán, José Manuel Villalobos Jiménez, fue más sensato al lamentar los hechos violentos registrados durante los días santos y destacó la labor de los salvavidas y policías que custodiaron la zona turística y área de playa. Sin duda, la prioridad de la autoridad municipal fue mantener la buena imagen del destino, pese a que con ello se descuidara la vigilancia en colonias y comercios de la periferia, donde se reportaron robos. El jefe policial nuevamente minimizó la situación que se vive en Mazatlán, ofreciendo otros datos que no van acorde a la realidad.

Aún no revira. Luego de que el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guasave, Mauricio López Parra, posteara en redes sociales que el candidato de la alianza Va por Sinaloa a la diputación local por el Distrito 07, Víctor Espinoza Bojórquez, había pagado la nómina con dinero del predial rústico cuando fue alcalde interino en el 2018, el priista aún no ha hecho una declaración al respecto. Se sabe que la Auditoría Superior del Estado sí emitió cientos de observaciones a la cuenta pública del 2018, y se dice que muchos de esos detalles fueron responsabilidad de Víctor Espinoza, aunque nunca se detalló con certeza en qué consistían, pero sea verdad o mentira, por lo menos el candidato a legislador debería salir al paso y aceptar o negar lo que se le está imputando, para que este señalamiento quede resuelto de una buena vez.

En masa. Tras la salida de varios directores de área del Ayuntamiento de Angostura, el presidente municipal interino, Arturo Ávila Atondo, el día de ayer, llegando del periodo de descanso por Semana Santa tomó protesta a Patricia Balcázar y a Juan Carlos González en las direcciones de Instituto Municipal de la Mujer y Participación Social. Lo que sí fue que el señor presidente dijo que no descarta que haya más cambios, derivado de las renuncias, o que de plano él quiera integrar a su equipo de trabajo que lo acompañará en estos meses, pero lo que sí dijo es que si van a llegar deberá ser bajo la condición de buscar trabajar y generar mejoras al municipio.