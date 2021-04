Intolerancia. La intolerancia de Jesús Estrada Ferreiro ante situaciones “incómodas” ya permeó a su compañero de partido, Rubén Rocha Moya. Los resultados de la encuesta del periódico El Financiero, de circulación nacional, que lo ponen, como candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, sólo con dos puntos arriba (43-41) de su contrincante por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, no le gustaron ni tantito. Que es atípica la encuesta, dijo, al hacer alusión a otras mediciones que lo colocan con más de 20 puntos por encima de Zamora Gastélum quien, a su vez, y aprovechando que andaba emocionado, retó al morenista a un debate público e, incluso, le dijo que si quería que invitara a participar a Héctor Melesio Cuen Ojeda, dirigente del PAS, con quien va en candidaturas en común. Tan “lurio anda el plebe”, que hasta se aventaría un “dos contra uno”.

Las cuentas. Los priistas-panistas-perredistas en Ahome recibieron una bocanada de aire puro. Después de que su candidato a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, recibió el apoyo de los diversos sectores en el municipio en las reuniones que sostuvo al iniciar campaña, una encuesta de un medio nacional solo lo coloca dos puntos abajo del candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, cuando en una anterior de ese medio lo situaba prácticamente en la lona. Es decir, Zamora Gastélum creció. Números que fueron replicados a más no poder por sus seguidores. De hecho, los de Ahome consideran que Zamora Gastélum va a tener el apoyo de los ahomenses por ser de aquí, a lo que le apuestan y que podría beneficiar al candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno y a los candidatos a diputados locales: Liliana Acuña, en el 02; Bernardino Antelo Esper, en el 03; Dulce María Ruiz, en el 04, y a Ariel Aguilar, en el 05. Es más, le están echando todos los kilos en Ahome porque dicen que va a ser clave en esta elección.

Cae otro. En Escuinapa se confirmó la destitución de Ricardo Omaña como subdirector del Hospital General, luego de que inmunizara a su esposa contra el covid-19 con una de las dosis recibidas para vacunar a los trabajadores del nosocomio. El nuevo caso de influyentismo en ese municipio trascendió después de que se difundieran las quejas de algunos médicos, quienes se habrían quedado sin la vacuna para protegerse contra la enfermedad. Así, las autoridades de salud confirmaron la decisión de dar de baja al subdirector. Con este, van dos funcionarios de primer nivel destituidos de ese nosocomio por irregularidades similares. El 18 de enero fue dado de baja el director Wilfrido Alonso Delgado Pardo cuando permitió que se vacunara al alcalde, Emmett Soto Grave, cuando la orden a nivel federal era de inmunizar primero a médicos y enfermeros en primera línea de combate contra la pandemia del covid-19.

Le retira apoyo. A pesar de la amistad que existe entre el candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, y la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, esta última decidió retirarle el apoyo que le estaba dando con su estructura en el municipio, así que tuvo que enviar su propia gente el senador con licencia para que se le apoyara. Tal parece que a Leal López no le pareció que Rubén Rocha enviara a Imelda Castro a negociar con ella tras quitarla de la lista de “pluris”, pues por la amistad que la une con él, esperaba que el propio candidato se lo dijera de frente. La estructura de Aurelia Leal sí está trabajando para el doctor Martín Ahumada, quien busca ser el próximo alcalde de Guasave, pero todo indica que Rocha Moya ya no gozará de ese respaldo que tenía y que en mucho le habría beneficiado.

Lanzó el reto. El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Mocorito, Francisco Javier "Chico" López López, arremetió fuerte contra la actual Administración municipal que encabeza Jesús Guillermo Galindo Castro, pues asegura que hay corrupción y nepotismo al interior de esta, por lo que lanzó el reto de que si no es así, que el alcalde lo demuestre con pruebas. Chico señaló que la Administración pasista aseguró que no harían las cosas que venía haciendo el tricolor mientras estaba al frente del municipio, pero no cumplieron, por lo que afirmó que este es uno de los motivos por los que tienen la victoria asegurada. Ya se verá el resultado de ello en las urnas el próximo 6 de junio.