‘Big’ indiscreción. Vaya “balconeada” que le dieron ayer al gobernador de Sinaloa en una conferencia de prensa encabezada por el ambientalista Arturo Islas Allende, en la que presentaron al elefante Big Boy en el Zoológico de Culiacán. Resulta que el activista se quejó de los políticos —entre ellos Quirino Ordaz Coppel— de prometer sin cumplir y, en un afán quizá de protagonismo, le llamó por celular al secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, a quien, en altavoz, le preguntó por una petición que le hizo al mandatario sobre un refugio para perros y la plantación de un millón de árboles en la entidad. El funcionario, al que se refiere el también youtuber como “Pepe Chuy”, le respondió: “pues el bato, no sé qué pasó (…) él dice que sí a todo, pero algunas cosas no se cierran, lo normal de cualquier gobernante”. En otra parte de la charla “pública”, Gálvez Cázares se refirió, presuntamente, al anterior titular de la Sedesu, Carlos Gandarilla, y a la actual, Rosa Isabel Mendoza: “hablamos con Carlos él y yo y, al final, se fue Carlos y esta muchacha, creo que no está en sintonía, déjame hablar con la muchacha esta y con el góber y te devuelvo la llamada”. Sin embargo, habrá quien diga que lo que dijo José de Jesús no es comprometedor, más allá de “el bato”, o que piense que la acción del famoso sí es reprobable.

Disimulados. Muchos en Ahome están extrañados de que el Instituto Nacional Electoral cacaraquee que los que están sentenciados en firme por violencia política en razón de género no serán candidatos, pero en Sinaloa no tiene a nadie en la lista, cuando en el municipio están el alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman, candidato de Morena a diputado federal “pluri”, y la candidata de ese partido a diputada federal, Ana Ayala Leyva. Y eso que algunos que aspiraron a esta candidatura y a la alcaldía de Ahome hicieron del conocimiento a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE las sentencias que ambos tienen, pero, como Luis Manuel Rivera Villela, no han visto claro. De hecho, Chapman y Ayala Leyva andan en campaña aunque, dicen algunos, que le están haciendo más daño que beneficio al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya y a la alcaldía Gerardo Vargas Landeros. Sin embargo, algunos esperan que de un momento a otro el INE se pronuncie en este caso.

Sin distingos. El alcalde de Escuinapa, el morenista Emmet Soto Grave, parece decidido a aplicar mano dura contra los funcionarios que quieren andar de campaña electoral. Hace menos de una semana, el munícipe pidió a los integrantes de su equipo de Gobierno que fueran institucionales y se abstuvieran de andar promoviendo el voto en favor de algún aspirante; y ya este martes despidió a la directora de Turismo, Karina Castañeda Rodríguez, por actos proselitistas. Soto Grave dio de baja también a su secretaria por el mismo motivo. Dicen que otros funcionarios más salvaron el trabajo porque el munícipe no se dio cuenta de sus actividades políticas.

Le cambia el nombre. Y resulta que en el municipio de Guasave ya anda con todo haciendo campaña la candidata a la alcaldía por el partido Fuerza por México, Karen Lizeth Soto Sandoval, luego de que nadie la pudo identificar cuando se le nombró como sustituta de Sylvia Myriam Chávez López, pero la confusión ocurrió porque el dirigente estatal le cambió el nombre de forma involuntaria cuando la dio a conocer oficialmente. Aquella vez, Juan Ernesto Millán Pietsch se refirió a ella como Karla Lizeth Soto Sandoval y, lógicamente, por ningún lado se hallaban datos de ella;incluso, sus compañeras de fórmula en Guasave también querían saber quién era. Aclarado el punto, sólo se puede decir que la joven candidata arrancó su campaña en la comunidad de Palos Blancos con mucha actitud.

A revisión. Vaya sorpresa que dan las redes sociales. Nadie se imaginó que detrás de alguien más aparecería la exdirectora de Turismo de Salvador Alvarado en una reunión de Morena y que alguien más al stalker las redes sociales, de ahí que le llegara las “gracias” a Herandy Castro Montoya, actual coordinadora de prensa del candidato a la diputación local Ambrocio Chávez Chávez. Sin duda, a partir de ahora los funcionarios municipales de Salvador Alvarado, que encabeza Pier Angely Camacho de Ortiz, estarán más vigilados y obligados a trabajar en una sola línea y bajo las condiciones y medidas que establece el INE, para no incurrir en ningún delito electoral que, de paso, ya están avisados que faltará esperar que cumplan.