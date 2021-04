Viacrucis. El viacrucis que inició Alejo Valenzuela López para que se le reconozcan sus derechos como (entonces) precandidato a la alcaldía de Culiacán, por Movimiento Ciudadano, pudiera estar llegando a su fin. La Sala Regional, en Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió a dicho partido el dictamen de la improcedencia de Alejo como precandidato. Ahora, dicho instituto político deberá comprobar, con papelito en mano, que el indiciado no fue idóneo para aspirar dicho cargo de elección popular bajo sus siglas, si no, tendrá que aceptarlo y decirle “gracias” a la actual candidata, Elizabeth Montoya. El exdiputado y exregidor fue desconocido por la dirigencia estatal durante los primeros días de febrero pasado y le dijeron que su trámite no procedía pues no cumplía con los requisitos, algo de lo que ha culpado al delegado nacional de MC en Sinaloa, Roberto Cruz, a la diputada federal, Julieta Macias y al propio coordinador estatal, Christian Palacios.

Fuego amigo. En Escuinapa, el candidato común Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se ha encontrado a un acérrimo crítico, y es nada menos que el presidente municipal, el también morenista Emmett Soto Grave, quien augura una derrota para esos partidos. Dijo que la elección de candidatos en Morena ha generado tanta inconformidad ciudadana, que el voto ciudadano podría no beneficiar esta vez a Rocha Moya. Este, en tono ríspido, respondió que el primer error fue haber postulado y reconocido como alcalde a Soto Grave.

El paisanaje. ¿Ahome tendría más beneficios con Mario Zamora Gastélum o Rubén Rocha Moya? Esta es la pregunta con la que los operadores priistas-panistas-perredistas se le están metiendo a los ahomenses, porque es claro que Zamora Gastélum estaría más comprometido en traer más apoyo a su tierra si gana la gubernatura. De hecho, el factor del paisanaje es una de las ventajas con la que los zamoristas tienen en el municipio para ganarle la elección al candidato morenista-pasista a la gubernatura. Cuando menos, dicen algunos, sí les alcanza para contener el efecto lopezobradorista y otros elementos que juegan en su contra en Ahome, sobre todo el desprestigio del PRI como partido. Algo es algo, porque muchos dicen que queda claro que en esta elección no se presentaría el fenómeno aquel de Mario López Valdez, cuando como ahomense compitió para la gubernatura. Pero que le ayuda, le ayuda ser de Ahome.

Cumple su palabra. La alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, impugnó el pasado martes ante el Tribunal Estatal Electoral la lista de diputados plurinominales de Morena, luego de que la borraran de un plumazo tras haberla estado encabezando en la primera relación que se entregó al IEES el 21 de marzo pasado. La exmandataria municipal contrató a un abogado especialista en temas electorales, quien viene de otro estado del país, que luego de revisar los argumentos de la política de Tamazula para pelear por el lugar que se le había dado en dicha lista, su defensor le recomendó que impugnara, pues tiene un 90 por ciento de posibilidades de salir avante. Recalcó que esta decisión la tomó solo con el fin de hacer que se respeten sus derechos políticos y humanos, y nunca por obtener un puesto.

Ausente. Se abrió el concurso de licitación pública en el Ayuntamiento de Angostura para la construcción de una obra en la comunidad de Gato de Lara. La apertura de la recepción de propuestas de parte de tres empresas se dio a conocer a través de una transmisión en vivo en redes sociales del Gobierno municipal donde estuvieron presentes funcionarios, representantes del Comité Municipal de Obras y de una de las empresas concursantes, pero llamó la atención que en la mesa no estuvo presente ningún regidor;principalmente, destacó la ausencia de quien ha sido muy vigilante en los temas del uso del recurso público y la transparencia, que es el edil José Luis Beltrán Astorga, quien no hizo acto de presencia. Sus motivos tendrá, pero cabe señalar que este es uno de los temas que él mismo ha señalado y ha exhortado a la ciudadanía a estar muy vigilantes.