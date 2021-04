Tercer Piso

Todos obligados. Los diputados locales de Morena buscan que el 50 por ciento de los impuestos por la prestación de servicios de juegos con apuestas y concursos sean destinados a los centros de rehabilitación para ayudar en el tratamiento de aquellos que padecen de alguna adicción. Esto está muy bien y es algo que se aplaude, siempre y cuando también, si se aprueba, obliguen al Gobierno estatal a que se entregue este recurso. En la actualidad de nada sirve que los legisladores estén aprobando modificaciones a las leyes si quedan en letra muerta. Muestra de ello es que destinaron recursos a las comisiones de Atención a Víctimas del Delito y a la de Búsqueda, y no se los entregan. ¿De qué va a servir que los legisladores destinen recursos a los centros de rehabilitación, adonde ingresan muchas personas de bajos recursos que requieren tratamiento, y no les va a llegar?

En el clavo. Dicen que el coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, se sacó la espina en su tierra, en Ahome, con la vacunación en contra del coronavirus. Aparte de que están llegando cada vez más las dosis al municipio, la vacunación es con orden, como ocurrió ayer con los adultos mayores de 60 a 69 años en la ciudad. El proceso estuvo muy diferente al que se aplicó inicialmente, ahora sí se mejoró. Se dice que favoreció mucho el hecho de que se haya hecho por la primera letra del apellido con su respectivo horario. Lo anterior permitió que el proceso fuera más ágil. Montes Salas dio en el clavo para tener contentos a los ahomenses, que esperan que sigan fluyendo las vacunas para quedar completamente protegidos contra el virus.

Lamentable. Apenas una semana ha bastado para que el ambiente electoral en el sur de Sinaloa se empiece a enrarecer. La renuncia de la abanderada del PRI a la alcaldía de Concordia y expresidenta del Sistema DIF Municipal, Acela Esmeralda Zataráin, generó estupor. Y es que aun y cuando la aspirante dijo que se retiraba por cuestiones personales, trascendió que el verdadero motivo de la difícil decisión es el temor, ya que había recibido amenazas de muerte. Zataráin era una de las cartas fuertes en esta contienda. Durante los últimos años había presidido el Sistema DIF Municipal, y su esposo, Felipe Garzón, renunció a la presidencia municipal para apoyar su candidatura a la alcaldía.

Ignoran sana distancia. En el caso muy particular de los candidatos a la alcaldía en Guasave, ya cumplieron una semana en campaña y ninguno ha priorizado el trabajar de forma virtual, a pesar de las recomendaciones del INE de evitar las reuniones masivas debido a la pandemia, pero tal parece que todos prefieren trabajar a la antigua. Incluso hasta se atreven a subir fotos abrazando a gente de la tercera edad que, independientemente de si ya están vacunados o no, no hay por qué llegar a tanto solo por unos votos, pues eso refleja que no están preocupados por el tema de la salud. Ojalá que en los próximos días le vayan bajando a esas visitas casa por casa, pues es lo peor que se les pudo haber ocurrido cuando este virus nos acecha, así que lo mejor es dejar a la gente en paz, pues el tomarse una foto con ellos no les garantiza en nada que el 6 de junio se les verá reflejado en las urnas.

Nada de divertir al pueblo. Este fin de semana, el que lanzó un dardo envenenado a la competencia fue el candidato a la alcaldía de Salvador Alvarado por la coalición Morena-PAS, Armando “Iguano” Camacho, quien señaló que como compañero, de ganar las elecciones, quiere a una persona seria y responsable, refiriéndose a su compañero de fórmula y candidato a la diputación del distrito 09, Ambrocio Chávez. El Iguano fue contundente al decir que no quiere de compañero a un diputado que se dedique a divertir al pueblo, lo que al parecer es una alusión al también candidato a la diputación local José Manuel “Chenel” Valenzuela, que en diversas ocasiones ha creado polémica por sus ocurrencias, y en esta ocasión es uno de los rivales a vencer por Ambrocio Chávez.