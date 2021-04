Cuentas alegres. Desde la encuesta de El Financiero, que ponía dos puntos a favor de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura, por sobre Mario Zamora Gastélum, de la alianza Va por Sinaloa, los integrantes de esta última coalición no dejan de sacar sus cuentas alegres. Primero fue la invitación del propio Zamora Gastélum a Rocha Moya a debatir en cualquier escenario y, ahora, el presidente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, opinó que al interior del equipo del morenista priva la desorganización y los problemas internos —incluidos aquellos que resultaron del famoso proceso interno para designar candidatas y candidatos y que nadie conoció—, lo que al final de cuentas les afectará. Estrada se mostró optimista al decir que Mario ya alcanzó a Rubén y que solo falta que lo rebase, cual si fuera un bólido en plena carrera automovilística.

Refrito. El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quiere penetrar entre el electorado apalancado por los candidatos a las alcaldías. Sin embargo, muchos dicen que no le está resultando porque los abanderados a las presidencias municipales “son los mismos y haciendo lo mismo de siempre”. Por ejemplo, su apuesta por el exalcalde interino Antonio Cota no está dando frutos. De “chango mecatero” no lo bajan los fortenses. Ha andado en todos los partidos. En uno de sus actos de campaña, acompañado de Torres Félix, Cota montó el escenario para firmar ante notario público su compromiso de mejorar los servicios públicos, otorgar apoyo a todos los sectores y más. Todo un show para sorprender a los ciudadanos del alteño municipio, pero como que esa faramalla ya se la saben allá y donde quiera.

Arma de dos filos. Mucha de la campaña del actual proceso electoral se llevará a cabo en las redes sociales, eso está más que claro. Pero también las redes sociales serán la vía principal de la llamada propaganda negra y esta no ha esperado. Desde antes del inicio de las campañas se activó. Ayer, el líder de la alianza PRI - PAN - PRD a la alcaldía de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, denunció cinco páginas de internet ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues se dedican a denigrar de manera sistemática a su persona y a calumniar su carrera política. Y eso que apenas van siete días de los 60 de campaña electoral que se desarrollarán antes de los comicios.

Arremete. El candidato a la gubernatura por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, tachó de cobardes a quienes recurren a las diversas plataformas digitales para atacar con mentiras y enlodar el nombre de algunos políticos que andan en la contienda electoral en estos momentos, como es el caso del aspirante a la alcaldía de Mazatlán, Fernando Pucheta, quien hasta presentó ayer una demanda por ese motivo. Aunque no dio nombres, el senador con licencia dice que ya todos saben de dónde vienen esos ataques, a quienes calificó de cobardes por no dar la cara y hablar de frente, pero dejó todo en manos de las autoridades para que se dé con los culpables. Incluso dice que él también piensa demandar por ese motivo, pero que aún lo está valorando.

Aclarando amanece. Tras el destape de la candidata a la alcaldía por Salvador Alvarado del Partido Verde Ecologista de México, Ana Cristina Irízar Avedoy, se empezaron a generar comentarios de si el expresidente municipal y papá de la candidata, Jaime Irízar López, se había cambiado de partido, los comentarios se escuchaban en todos los rincones cafeteros tanto que hasta llegó a los oídos del exalcalde, quien de una manera clara y sin mucho comentario publicó en su cuenta de redes sociales, un flyer en donde resalta que es priista por convicción y padre de corazón, dando a entender que su certeza como miembro del partido y que su voto será para el candidato a la gubernatura, Mario Zamora, pero el respaldo y apoyo total será para su hija Ana Cristina Irízar Avedoy, lo que provocó la aceptación de quienes en cierta medida ya rechazaban su posible separación del partido.