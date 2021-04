Oficio personal. El candidato a la gubernatura del estado por la candidatura en común Morena-PAS Rubén Rocha Moya fue requerido ayer por el Instituto Nacional Electoral aunque, hasta el cierre de esta edición, no se conozcan los motivos. Al salir de una reunión que sostuvo con organismos empresariales en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Culiacán, personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pretendió entregarle un documento, el cual se negó a recibir. En un video que circula en redes sociales, de la autoría del periodista independiente José María Figueroa, se aprecia a Rocha Moya preguntar por el contenido, pero la respuesta es inaudible y, a su vez, este le expresa: “ta bueno, nos vemos ahí”. Poco después, el empleado del Instituto es abordado por el autor del video para cuestionarlo por el documento, a lo que manifiesta que se trata de un oficio personal. ¿Será? Es poco creíble, sobre todo porque, en otra parte del video, el senador con licencia dice que se trata de una queja y, a comentario expreso del periodista, el morenista da a entender que hay una persecución del INE hacia su partido.

El ánimo. Si de por sí andan engallados por la “alta posibilidad” de recuperar Ahome, los priistas-panistas-perredistas se alebrestaron más con la visita que tendrán hoy del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. El priista viene a darle el apoyo al candidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum, que es de esta tierra y, por lo que se estima, va a tener votos que arroparán al candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna y los candidatos a diputado federal Agustín Peña y locales Liliana Acuña, Bernardino Antelo, Dulce Ruiz y Ariel Aguilar. Quiérase o no, el tener al líder nacional priista les levanta el ánimo y tanto que ayer el líder del tricolor en Ahome, César Emiliano Gerardo, andaba moviendo la maquinaria para que el evento luzca como Dios manda. Los Mochis no estaba en la agenda, pero a las 10:00 horas en el salón Figlos, Alito va a empezar su gira por Sinaloa. Ahome es prioridad por ser Zamora de aquí. Ya sería el colmo que no ganara en su tierra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tenso. Apenas una semana después de iniciadas las actividades proselitistas, en Concordia el ambiente electoral se ha enrarecido. Y es que hay incertidumbre. La semana pasada (el sábado, para ser preciso) la abanderada del PRI a la alcaldía, Acela Esmeralda Zataráin, declinó en sus aspiraciones y dejó a la deriva al partido tricolor. Ella argumentó motivos personales, pero se maneja la versión de que los verdaderos motivos son una serie de amenazas en su contra debido a la postulación. Mientras el Comité Directivo Estatal busca una suplente de manera urgente, la incertidumbre aumentó con la renuncia del líder municipal del PRI, Rodolfo Tirado Miranda. ¿Su argumento?: Motivos personales. Así, al menos en Concordia, el PRI tiene un ambiente por demás complicado.

A calmar las aguas. Este día andará en Guasave el dirigente nacional de PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien sostendrá una reunión con mujeres al mediodía en un conocido restaurante, y seguramente habrá de tener también una charla con la excandidata del PRI a la alcaldía, Diana Armenta. Y es que desde que le quitaron la candidatura para dársela al doctor Jesús López Rodríguez, las cosas no han estado bien al interior del tricolor, pues Diana anunció públicamente que ella no respaldaría las aspiraciones de Chuy López, prueba de ello es que hasta Mario Zamora Gastélum, candidato a la gubernatura por la alianza Va por Sinaloa, vino a charlar con ella para pedirle que recapacite, pero tal parece que la política del ejido Miguel Alemán sólo se comprometió a ayudarlo a él, pero nada más. Ya veremos si el líder nacional del PRI puede lograr algo más, porque todo parece indicar que la decisión de Diana de no respaldar a todos los candidatos de esta alianza difícilmente alguien la podrá cambiar.

Rápido se entendieron. Luego de varios días de polémica, en los que la líder del Sindicato del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Yuriria Zepeda Corrales, y la alcaldesa, Pier Angely Camacho, no lograban completar los acuerdos en medio de una reunión y otra, esta semana inició con un paro de labores del personal sindicalizado, para lo cual la presidenta madrugó para ir al edificio del Ayuntamiento y, tras una plática, en ese momento rápidamente arreglaron el tema que les faltaba, lo que indica que al parecer había que ejercer toda la presión para poder cerrar la negociación, aunque la huelga estaba más que anunciada desde días atrás.