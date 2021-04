Demócrata desconfiado. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), le respondió a Rubén Rocha Moya y, con un estilo diplomático, le expuso que la fiscalización de campañas políticas no es un asunto de contentillo (capricho), sino una obligación;a lo que se deberá ajustar si es que se considera demócrata, pues no se trata de confianza, sino de cumplir con la ley y la Constitución. ¡Plop! En la conferencia virtual, en la que estuvo acompañado por el consejero local del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda, y la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Karla Gabriela Peraza Zazueta. Y es que, como se recordará, Rocha Moya, abanderado de Morena como candidato a la gubernatura del estado, fue requerido por el Instituto por (ahora se sabe) haber asistido a un acto de supuesta campaña anticipada, en Mazatlán, sin embargo, omitió recibir la notificación.

Sin tino. Ayer no fue el día en Ahome del candidato de Morena y el PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya. En principio, los números no le están dando, ya que en este municipio está 10 puntos abajo de su contrincante del PRI-PAN-PRD Mario Zamora, de acuerdo con el resultado de la encuesta de EL DEBATE. Por estos números o no, Rocha Moya estuvo en Los Mochis, donde en lugar de recomponer las cosas, se enredó más. Y es que algunos consideran que se desfiguró en una conferencia de prensa cuando le tocaron lo de los apoyos al campo. Como la reportera Arely Hernández le hizo un señalamiento en ese tema, la acusó de que defendía al viejo régimen. Muchos dicen que de plano estuvo fuera de lugar su reacción. No fue todo. Rocha Moya argumentó que desde que Andrés Manuel López Obrador llegó como presidente se acabaron las manifestaciones de los productores porque se les ha otorgado los apoyos. Resulta que a esa hora los productores del Valle del Carrizo bloquearon la internacional por la falta del pago de los apoyos desde hace un año por parte de la Sader. ¿Así cómo, pues?

Le vale la veda. En la voz generalizada de los alcaldes del sur de Sinaloa, que han decidido suspender las inauguraciones de obras y los actos de inicio de proyectos como parte de la veda electoral, el presidente municipal de Escuinapa, Emmett Soto Grave, es el único discordante. El morenista ha sido claro en el sentido de que continuará su agenda normal de trabajo, la cual incluye inauguración y entrega de obras. Sostiene que con ello, no contraviene ninguna ley y que su equipo de trabajo ya ha recibido capacitación por parte del INE para no incurrir en ninguna irregularidad.

¿Se va con la alianza? Se dice que es cuestión de tiempo para que la diputada local con licencia Flora Miranda Leal se una a la campaña del candidato a la gubernatura por la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, pues luego de que fue expulsada de Morena e intentó ser candidata a la alcaldía de Guasave por ese mismo partido, acabó quedándose sin nada. Aunque toda su carrera política la ha hecho en la izquierda, parece que ahora estaría decidida a cambiar de rieles, esperando un mejor futuro político, pero habrá que ver lo que suceda con ella. Lo cierto es que, como legisladora local, tuvo un arranque promisorio, aunque luego dejó en el tintero un par de gestiones que le hubieran servido de trampolín, como fue el intento de desaparecer la cuota liga, así como la cristalización del centro de justicia penal para Guasave, pero ambos temas quedaron solo en promesas que se las llevó el viento.

Que se haga ya. Quien espera con ansias el debate de candidatos a la gubernatura, es el abanderado de la alianza Va por México, Mario Zamora, pues durante su visita a Angostura la mañana de ayer, dijo estar listo para ello, incluso indicó que ojalá y el debate se realizara mañana (hoy), y él encantado participa; además, lanzó el reto de debatir con el abanderado de la coalición Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, a quien estaría dispuesto a enfrentar incluso si fuera acompañado por el dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen. Cabe mencionar que el mes entrante se llevarán a cabo los debates de candidatos en todo el estado, mientras tanto, los abanderados ya andan poniendo las cartas sobre la mesa y al parecer tienen muchas ganas de enfrentar a sus rivales con las ideas y propuestas que tienen.