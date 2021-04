Tercer Piso

Abuso. Pese a que algunos adultos mayores han sufrido un calvario para ser vacunados contra la covid-19, no se ha visto ningún pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ayer, de nueva cuenta, muchos adultos mayores fueron “dioquis” al módulo de vacunación de Villamoros, Navolato, en donde, tras hacer largas filas y darse una asoleada, les salieron con que no habían llevado suficientes dosis. Se debió haber previsto que muchos hijos solo podían llevar el domingo a vacunar a sus padres o abuelos. Aunque muchos se ha denunciado el caos de los módulos de vacunación, ni el delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos han hecho algo.

Belicosos. En forma inesperada, Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura, y Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI-PAN-PRD, provocaron que sus seguidores en Ahome se “calentaran”. Y es que si tantito querían, Rocha Moya y Zamora prácticamente le dieron la voz de arranque con el mensaje belicoso que empezaron a usar. Antier, más tardó el candidato morenista-pasista en acusar al gobernador Quirino Ordaz de encabezar una campaña negra en su contra para beneficiar a Zamora, que este en refutarle que son pretextos al verse perdido y retarlo a debatir. Se habla que los seguidores de ambos en Ahome se preparan para endurecer sus posiciones. Incluso, hay informes que señalan que Zamora se replegará con los suyos hoy en este municipio para recargar baterías.

Ambiente enrarecido. La violencia electoral ha mantenido ocupada la opinión pública en Escuinapa. El ambiente enrarecido que se mantenía desde el inicio de las actividades proselitistas detonó este fin de semana cuando trascendió la supuesta queja interpuesta por el candidato de Movimiento Ciudadano, el exalcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán y su equipo de campaña, por amenazas recibidas de personas desconocidas. De acuerdo con un documento filtrado a los medios de comunicación, los hechos se habrían dado el viernes 16 de abril en la comunidad de Palmillas, donde un grupo de sujetos armados habrían abordado a las cuadrillas de campaña de Movimiento Ciudadano, a quienes les exigieron que se retiraran. Los mismos hechos habrían acontecido en las comunidades de Isla del Bosque, Teacapán y La Concha. Los sujetos armados advirtieron que en esas zonas solo pueden realizar campañas las cuadrillas del PAS-Morena. Moreno Guzmán dará a conocer hoy, en conferencia de prensa, su versión de los hechos. Por su parte, y a través de un comunicado, la abanderada de la coalición PAS-Morena, Blanca Esthela García Sánchez, se dijo atacada de manera infundada por mentes perversas que la acusan de todo. El caso de Escuinapa se suma a los de Concordia, donde la candidata del PRI a la alcaldía renunció por cuestiones personales, pero se maneja la versión (negada por la dirigencia estatal del PRI), de que Acela Esmeralda Zataráin renunció por amenazas. En Escuinapa, el candidato Luis Fernando Sandoval Morales también alegó “cuestiones personales”.

Presión extrema. Maiceros de Guasave andan con el alma en un hilo, pues, el hecho de que la presa Bacurato esté solo a un 12 por ciento de su capacidad, ha provocado que mucha de la superficie sembrada este ciclo solo haya recibido dos de los cuatro riegos que requiere para su desarrollo, por lo que temen que afecte en el aspecto del rendimiento. Y es que justo ahora, que el mercado luce atractivo para que el maíz logre un buen precio, viene el tema de la sequía a meterlos en apuros, pues de no lograr que se cumpla con todos los riegos en los tiempos correctos, volverían a tener una temporada complicada a pesar de que las condiciones eran favorables en el tema de los precios.

Mucha crítica y poca propuesta. Una fuerte crítica hizo la candidata del Partido del Trabajo por la gubernatura de Sinaloa, Gloria González Burboa, en su visita a Guamúchil el día de ayer, y es que al parecer para la candidata no fue necesario un recorrido de varios días para conocer el municipio, sino que le bastó recorrer unas cuantas horas solamente la cabecera para darse cuenta que también es de los municipios de Sinaloa devastados desde hace mucho tiempo, como mencionó, por los malos Gobiernos. Dijo que no vio avances en este municipio, sino retrocesos, pero tampoco aclaró de qué tipo. Con la postura crítica que caracteriza a los candidatos en campaña, Gloria González dijo que su partido está trabajando para servir al pueblo, y no para servirse de él; pero en materia de propuestas para lograr ese cambio que señaló, respondió a grandes rasgos sobre los temas en los que hay que trabajar, como generar fuentes de empleo, pero su discurso careció de propuestas concretas para los alvaradenses. Sin más, su paso por Guamúchil fue de mucha crítica y poca propuesta.