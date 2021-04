Advertencia. Los señalamientos que ha hecho el candidato a gobernador por Morena, Rubén Rocha Moya, de que, por un lado, el gobernador y su gabinete andan “encampañados” con su candidato, Mario Zamora Gastélum (amén de la denuncia formal en contra de Evelio Plata Inzunza, secretario de Pesca y Acuacultura) y, por otro lado, que estos mismos han encauzado una campaña sucia en su contra, han puesto a temblar a más de uno en el Tercer Piso del Palacio de Gobierno. El mensaje privado que el secretario general, Gonzalo Gómez Flores, envió a todos los funcionarios de primer nivel para advertirles que se abstuvieran de asistir y participar en actividades de proselitismo en el presente proceso electoral denota eso: temor, preocupación.

Condena. En lugar de bajar, las campañas de los candidatos de Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, y el del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, escalaron aún más en ataques y descalificaciones. Ni se diga lo de la guerra sucia. En una palabra: los dos bloques electorales robustos se dan con todo. A la par de que Rocha Moya y Zamora Gastélum se enfrentan con declaraciones estridentes y demandas penales, quienes los apoyan los emulan en el terreno pantanoso de la guerra sucia. Y les hace tercia el candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, que los torpedea con la intención de obtener simpatías. Dicen que el plan de Torres Félix es capitalizar el desencanto que provoca Rocha Moya y Zamora Gastélum con el tono de sus campañas. Por esto, el presidente de Canacintra Los Mochis, Héctor Ibarra, observó que el tono de las campañas desanima a la población. Así como él, hay muchos en Ahome que están condenando el curso del proceso electoral.

Aclarando, amanece. Como para atenuar un poco la polémica pública por la supuesta violencia electoral que ha tensado el ambiente político en San Ignacio, Concordia y Rosario, el candidato a la alcaldía de este último municipio por el partido Movimiento Ciudadano, Hugo Enrique Moreno Guzmán, salió a la luz pública para aclarar, en una rueda de prensa, que no fue a él, sino a su equipo de campaña, a quienes han amenazado grupos armados. En su atropellado discurso, el exalcalde intentó acusar a los medios de comunicación de difundir la idea de gente armada apuntando a su persona. Lo que sí reiteró el candidato fue su llamado a las autoridades electorales para que se dé garantías de seguridad a él y a su equipo de promoción. La demanda de Moreno Guzmán ya fue canalizada a las instituciones de seguridad.

Muy preocupados. Ganaderos de los municipios de Guasave y Sinaloa andan muy preocupados por el brote de brucelosis que se dio entre sus animales, por lo que ya andan muy activos buscando la formar de ubicar los hatos enfermos y aplicar las medidas de saneamiento correspondiente para que los contagios se frenen. En el caso de Guasave, ya andan haciendo las valoraciones para aplicar las vacunas lo más rápido posible, pues desde la Unión Ganadera Regional les hicieron llegar las dosis para actuar rápido, pues saben de antemano que, de no controlar la brucelosis, va a resultar un golpe muy fuerte para la economía de este gremio, quienes de por sí ya andan quejándose desde hace rato tras retirarles el Gobierno federal todos los apoyos que tenían, pues con más razón andan nerviosos.

Quedó a deber. Al culminar los primeros 15 días de campaña, la candidata del PRI a la presidencia de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, anunció públicamente los avances que ha tenido. Una de las promesas a destacar entre la larga lista de propuestas fue el aumento salarial a los elementos de Seguridad Pública Municipal. Pero ahí no quedó el tema y dijo reconocer de frente que en el tema de seguridad pública le quedó debiendo al municipio, señalando las condiciones en que ha operado la base policial, no solo por el déficit de elementos, sino por contar con policías que ya se acercan a su jubilación. La promesa no deja de ser una propuesta de campaña, porque en los últimos años no se ha avanzado mucho en el tema del aumento, pero ahora se le escucha muy comprometida, como suele pasar en los periodos electorales, cuando los candidatos suelen hacer promesas como si tuvieran una varita mágica. Por lo menos, el compromiso ya está hecho, y solo el tiempo dirá.