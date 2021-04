Show. El periodista Carlos Loret de Mola, del sitio de noticias LatinUS, estuvo en Culiacán para entrevistar, por separado, a los candidatos (punteros de las encuestas) a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de la alianza Morena-PAS, y a Mario Zamora Gastélum, de Va por Sinaloa, en un conocido hotel del norte de la ciudad. Al coincidir en el lugar, ambos políticos se saludaron, respetuosa pero no animosamente. Antes bien, el encuentro fue de reclamo y defensa. Y fue a partir de que Zamora se despidiera, y Rocha Moya lo alcanzara para deslindarse de los ataques que presuntamente el equipo del exrector de la UAS le ha infundado a él y a su familia —y por los que ya hay denuncia penal de por medio— que empezó el ambiente ríspido. En el video que circula en redes sociales, en gran parte inaudible, se escucha que Mario le asegura a Rubén que sabe que no fue él, sino “el que trae pegado”, y amenaza con que, si la Fiscalía local no hace su trabajo, se irá a la federal. Al final, el comunicador yucateco le pregunta al morenista qué había pasado, a lo que responde, visiblemente nervioso: “me descontrolé”.

La estrategia. Siempre ha sido su estrategia, pero ahora que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura, y Mario Zamora Gastélum, del PRI-PAN-PRD, se dan hasta con la cubeta, el candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, le puso más acento en atacar a los dos para expandir las simpatías de los sinaloenses, las cuales solo se han concentrado en Culiacán. Incluso, esa tónica la retomaron los candidatos de MC en Ahome y los otros municipios del norte de Sinaloa para apuntalar ese proyecto. La intención es irse por el medio de esos dos bloques electorales. La estrategia, dicen, se verá más evidente en el primer debate que sostendrán hoy los candidatos a la gubernatura. Al margen del resultado que logre Torres Félix, en Ahome el candidato a la alcaldía, Miguel Ángel Camacho, ya le puso el ojo al candidato del Partido del Trabajo, Domingo “Mingo” Vázquez, el puntero en la carrera por la alcaldía. O sea, en todos los frentes está el golpeteo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De nuevo bajo la lupa. Por instrucciones del Tribunal Estatal Electoral, el candidato común PAS-Morena a la presidencia municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, será de nuevo investigado por presuntos actos adelantados de campaña denunciados por el PRI. El polémico Químico Benítez ya había superado el caso, cuando el Consejo Municipal Electoral dictaminó improcedente la queja del PRI, al no demostrarse que el aspirante haya solicitado el voto en una reunión con los pescadores, realizada antes del inicio de las campañas. No obstante, el PRI apeló al Tribunal Estatal y este ordenó que las investigaciones se profundicen.

Retorna a sus orígenes. Mucha controversia levantó en Guasave el hecho de que el exalcalde Armando Leyson Castro haya sido anunciado por el dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés, como coordinador regional en la zona norte de la coalición Va por Sinaloa, pues eso marca el retorno oficial del popular Kory al tricolor. La realidad es que, luego del catastrófico trienio que vivió el Kory Leyson al frente del municipio de Guasave del 2014 al 2016, se pensó que su carrera política se había ido por la borda, incluso estuvo mucho tiempo alejado de los reflectores, pero tal parece que el PRI tiene confianza de que algo les puede aportar. Ya veremos.

El loco generoso. “Genio y figura hasta la sepultura”, dice un conocido dicho, y esto aplica para el candidato de la alianza Va por Sinaloa a la diputación del distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela, quien en estas dos semanas de campaña ha dicho que busca agradar a Dios y para eso siempre se ha preocupado por ayudar a la gente, incluso señala que su sueldo se le va en eso, en ayudar, y si no le alcanza quita prestado para seguir apoyando a quien lo necesita, pues las necesidades son muchas y, en sus propias palabras, señalaba que es un “loco generoso” y por eso reparte y comparte.