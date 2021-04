Tercer Piso

A clases. Este día abren 633 escuelas en el estado con el fin de brindar apoyo a los menores de edad que están en riesgo de abandonar el ciclo escolar por diversos motivos. Este, sin duda, es un tema importante porque son muchos los padres de familia que hablan de lo frustrados que se sienten sus niños por no entenderles a las tareas, por no contar con un buen equipo de celular o computadora en casa o porque no se tienen suficientes recursos para ponerle saldo al celular o pagar el internet. Este programa de Centros Comunitarios de Aprendizaje, implementado por la Sepyc, es muy buen ejercicio, pero también es muy importante la participación de los padres de familia. Hay que hablar con los niños y los jóvenes y concientizarlos sobre las medidas de prevención que deben seguir y que la salud no es un juego. Ojalá que con este programa, muchos niños que estaban a punto de abandonar la escuela, puedan continuar.

La batalla. Después del debate, en el que se hicieron señalamientos hirientes, el candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, y el de Morena-Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, se descolgaron ayer a Ahome. El primero se movió en la zona rural; y el segundo, en la urbana. De acuerdo al monitoreo, Zamora Gastélum tuvo “aceptables” eventos en el Valle del Carrizo. Uno con vecinos de la Villa Gustavo Díaz Ordaz y otro con los de Antorcha Campesina en el Chávez Talamantes. En uno y en otro, el candidato priista ofreció el cielo y las estrellas. Luego se vino al ejido Primero de Mayo, en donde se vio que el exalcalde panista Zenén Xóchihua Enciso todavía las puede en su propia tierra. Por su parte, Rocha Moya redujo su visita al tianguis, en donde saludó a los comerciantes, a quienes endulzó el oído. Algunos dicen que Rocha Moya no le mete más ganas en Ahome porque lo da por perdido, aunque otros aseguran que es porque no se preocupa, como se lo dijo el candidato a la alcaldía Gerardo Vargas Landeros. Ya se sabrá cómo le va.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Y la experiencia? El nombramiento de Octavio Almada Palafox como titular de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) no ha dejado de ser polémico. A los líderes de sectores les ha hecho ruido el hecho de que el flamante funcionario sea licenciado en psicología deportiva y su más reciente cargo fue en la Ayudantía de la Presidencia de la República. Era, pues, el encargado de recibir las cartas que durante las giras le entregaban al primer mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador. Tiene ahora la responsabilidad de atender los problemas del sector pesquero, estructurar las políticas de fomento al desarrollo de esta actividad, que se ha declarado a mitad de una de las más graves crisis de las que se recuerden. No obstante, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) y organizaciones, como la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, le han brindado su voto de confianza. ¿Tenían, a caso, otra alternativa?

Cambia de bando. El presidente del módulo de riego Río Fuerte, Ramón González Guzmán, le organizó un gran evento el pasado sábado en el ejido El Progreso, Guasave, al candidato a la gubernatura por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, lo cual causó cierta extrañeza, ya que dicho personaje le había expresado primero su apoyo abiertamente al aspirante de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya. Se dice por ahí que el cambio de bando se dio por las diferencias que surgieron entre Rocha Moya y la alcaldesa con licencia, Aurelia Leal López, ya que el popular “Ramón Nayarita”, desde el 2018, viene apoyando a la política de Tamazula, incluso ella se lo habría presentado a Rubén Rocha, pero tras el rompimiento entre estos morenistas, González Guzmán ya no quiso saber nada del exrector de la UAS.

Firmes en su decisión. En la misma postura se mantienen los maestros al no quererse presentarse en las aulas sin ser vacunados, pues, como se dice coloquialmente “más vale prevenir que lamentar”, y esto lo saben muy bien los docentes, pues afirman que, sin ser vacunados, no pondrán un pie en los Centros Comunitarios de Aprendizaje que iniciarán a funcionar hoy. Y no es para menos, pues sería poner en riesgo tanto su integridad como la de sus alumnos, exponiéndose a un posible contagio, ya que tampoco se tiene una fecha estimada para que reciban la vacuna contra la covid-19 y que, de acuerdo con Patricia López Aguilar, directora regional de Bienestar, no se les ha hecho llegar información de la aplicación de las vacunas para el magisterio en la región del Évora, por lo que los educadores dicen que no se van a arriesgar.