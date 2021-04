Nada que ocultar. Luego de la declaración de la diputada morenista Graciela Domínguez Nava de que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, ha sido resistente a la rendición de cuentas, a lo cual, afirmó, se suma la auditora superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, el mandatario manifestó que ve con buenos ojos que los diputados hagan sus observaciones. Incluso, abordado sobre el particular durante una visita de supervisión que hizo al nuevo edificio del Ayuntamiento de Navolato, dijo que respeta la postura de los legisladores y que se mantiene al margen. Domínguez Nava, durante los reproches que vertió sobre Félix Rivera durante la pasada comparecencia, mencionó algunos casos de presunta corrupción, como la entrega “opaca” de tarjetas para alimentos por unos 800 millones de pesos, a lo que respondió Ordaz Coppel que no tenían nada que esconder, que todo estaba en orden.

De rebote. Se lo diría para salir al paso o para hacer quedar mal al candidato priista a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, de que no debatiría con él porque ya no está en el segundo lugar, pero el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, se puso a fuego de Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano. Como Rocha Moya le dijo a Zamora Gastélum que con el que debatiría es con Torres Félix, por colocarse ya en segundo lugar, este ya le tomó la palabra. Sin embargo, en su gira de dos días por Ahome, el candidato morenista-pasista definió que solo debatiría con los que organice el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Dicen que el candidato de MC a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho, vio la oportunidad de golpear a Rocha Moya de “sacatón”. Además, se asegura que va a sacarle provecho al tema bajo la creencia de que lo que le beneficie a Torres Félix le beneficia a él. Por lo pronto, el “Morrín” está haciendo ruido con que Rocha ponga día, lugar y hora para debatir. Que se siente, porque parado se va a cansar.

Optimismo. El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, llegó ayer a Mazatlán para lanzar las campanas al vuelo y asegurar que, de acuerdo a los sondeos hechos, en apenas tres semanas de campaña, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Mario Zamora, ya alcanzó a su rival más fuerte: el abanderado común del PAS-Morena, Rubén Rocha Moya. A lo sumo, aseguró, hay un empate técnico entre ambos aspirantes al Gobierno del Estado. De lo que sí está seguro, es del triunfo electoral de Zamora, pues está más que comprobado que “caballo que alcanza, gana”.

Vigilancia limitada. La presidenta del Consejo Municipal Electoral en Guasave asegura que hasta el momento no han recibido ninguna queja por parte de los partidos, candidatos o la propia ciudadanía de que no se estén respetando los protocolos sanitarios en las campañas, cuando la realidad es que las aglomeraciones han estado a la orden del día. Tal parece que la vigilancia de las autoridades electorales está muy limitada, y hasta justifican que si los eventos son al aire libre, no pasa nada, sino solo cuando están encerrados, como si a la intemperie no se pudiera transmitir el virus. Ha sido una constante el observar fotos en los diarios y redes sociales con aglomeraciones, lo que deja en claro que los coordinadores sanitarios que traen algunos partidos están solo de membrete, pues no hacen ninguna recomendación para impedir eventos masivos, exponiendo con ello a la ciudadanía.

Increíble, pero cierto. Por más que el tesorero del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, José René Valenzuela, trató de ofrecer una justificación durante la sesión de cabildo realizada ayer respecto la falta de cobro a empresas de antenas de telecomunicaciones por operar desde hace años en el municipio, de las que no se detalló cuántas en total están al corriente y cuántas por regular, argumentando que el cobro inició el año 2019, la explicación carece de sustento porque el hecho de que un municipio no cuente con los mecanismos de cobro no les exime de aplicar la ley municipal. Aunado a este problema de falta de regularización, está la falta de vigilancia en los puntos donde se establecieron, un tema que revela las fallas en que incurren las Administraciones de Gobiernos municipales en los tiempos de la transparencia.