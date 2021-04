Cortos. Quienes han denunciado (con información verdadera, casi verdadera, falsa o engañosa) detalles sobre el vehículo Suburban en que se traslada el candidato a la gubernatura por Morena, Rubén Rocha Moya, se quedaron cortos. De hecho, fue Mario Zamora Gastélum, de la alianza Va por Sinaloa, el primero que señaló, durante el pasado debate, la supuesta adquisición de la unidad. Sin embargo, de acuerdo a la denuncia que el equipo del propio Zamora Gastélum interpuso ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, son cinco automóviles de modelo reciente (cuyo origen se desconoce) los que utilizan en la campaña del badiraguatense.

Relanzamiento. En definitiva, Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, no descuida su tierra, pese a que muchos aseguran que el triunfo lo tiene asegurado en Ahome por el factor del paisanaje. Cuando Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-Partido Sinaloense, vino a su tierra, Zamora Gastélum le hizo sombra con actos en la zona rural. Ayer, Rosa Elena Millán, candidata de Fuerza por México, vino también, y el candidato priista-panista-perredista se dejó venir. Y ahora sí se vio movilización: los dos eventos que presidió Zamora Gastélum lucieron con la asistencia, sobre todo el que tuvo con los ganaderos. El golpe mediático que asestó es tal, que acotó el que tuvo Rocha Moya, que se reunió con ese mismo sector hace unos días. Algunos vieron que con estos dos actos el candidato priista relanzó su campaña en el municipio, porque le están metiendo todos los kilos. Más les vale porque sus adversarios andan cocidos por Ahome.

Aprieta el paso. En Mazatlán, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, el exsecretario de pesca Sergio Torres, está apretando su campaña. Aprovecha sus visitas para abarcar lo más posible los municipios mayoritariamente rurales (Concordia, Rosario, Escuinapa) donde aún no es muy conocido. Ayer lanzó un llamado a la ciudadanía para cuidar las elecciones del próximo 6 de junio, pues los Gobiernos estatal y federal tienen metidas las manos y todo el cuerpo en la contienda electoral. Lo que no dijo es qué y quiénes están haciendo algo para inclinar la balanza.

¿Dados cargados? La alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, se mostró sorprendida con la decisión del Tribunal Estatal Electoral de dejar sin efecto su impugnación de la lista de diputados “pluris” de Morena, pues los argumentos eran muy fuertes, y el propio abogado que trae su caso, quien se dice es un experto en estos menesteres, consideró que sus posibilidades de ganar eran de más del 90 por ciento, pues consideró que con las pruebas aportadas, los magistrados no se atreverían a dar un fallo en contra, porque se estarían exhibiendo, pero decidieron hacerlo, y ahora será el Tribunal Electoral de la Federación a quien se le presente el recurso de inconformidad, confiando en que allá no habrá sorpresas. Lo que también llama la atención es que, mientras la impugnación de Aurelia Leal fue rechazada, a la que existía contra Gerardo Vargas Landeros por haberlo impuesto como candidato a la alcaldía de Ahome, a pesar de que estaba contendiendo por la presidencia de Culiacán y corroboró tener su residencia en la capital del estado, a esa no le vieron problemas, y avalaron al exsecretario de Gobierno de Sinaloa como el aspirante oficial de Morena a la presidencia de Ahome.

Sin cabida. Algo que no amarra muy bien al interior de Morena en Sinaloa es la unidad y fortaleza interna de los militantes y simpatizantes, tal pareciera que el candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, no ha pactado un plan de unidad y ha buscado formar sus alianzas sin mayor compromiso con su alrededor y solo de manera directa con él y su gente. Más de alguno que ha intentado conformar parte de su equipo sumándose al trabajo de campaña, pero que sus lealtades son la senadora Imelda Castro u otro político nomás recibe largas y falsas esperanzas de sumarlos. Más de algunos solo mueven los hombros de arriba abajo y otros mejor se alejan a esperar el llamado para confirmar su acción al interior de la campaña. Los morenistas de hace algunos años que se encuentran en el padrón aseguran que las formas de hacer campaña ha sido solo con los nuevos simpatizantes y a los demás con solo la esperanza que los van a llamar para sumarse.