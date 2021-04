Distracción. Que las acusaciones y demandas en su contra por el vehículo Suburban 2021 en el que se transporta son hechas sin sentido y solamente para distraerlo, consideró Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa. Afirmó que no ha hecho nada fuera de la ley y que solamente se dedica a hacer campaña como debe ser. Sin embargo, sin bien es cierto que justificó ante las autoridades electorales que dicha unidad la adquirió en comodato, lo cierto es que la propiedad de la misma ha despertado más dudas que certezas, debido a las versiones que corren sobre la vida y obra del propietario de la misma. Como se recordará, Mario Zamora Gastélum, candidato a este mismo puesto, pero por la alianza Va por Sinaloa (PRI, PAN y PRD), fue el primero en referirse a dicha camioneta y, después, dicho señalamiento lo convirtió en una denuncia formal ante el Instituto Federal Electoral, pero no por una, sino por cinco unidades.

La plaza. Se va un candidato a la gubernatura y llega otro a Ahome, tierra de Mario Zamora Gastélum, abanderado del PRI-PAN-PRD. En cuanto se fue Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-Partido Sinaloense, arribó Rosa Elena Millán, de Fuerza por México, y más tardó esta en irse que llegar ayer Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano. A Rocha Moya y Millán, Zamora Gastélum los contrapunteó con actos “relevantes en asistencia” en la zona rural y urbana. Como los otros, Torres Félix no se mide en ofrecer con tal de obtener el respaldo de los electores. Aquí, acompañado de los candidatos de ese partido en Ahome, el exalcalde de Culiacán ofreció el 50 por ciento de los puestos de primer nivel a las mujeres. De un momento a otro, algunos dicen que Zamora Gastélum va a hacer algo para borrar en Ahome al “Morrín”.

Rebasados. Desde que se anunció para este año la peor sequía de los últimos 58 años, se advirtió como uno de los mayores riesgos, la incapacidad de los tres niveles de Gobierno para responder al reto de mantener el suministro de agua potable a las comunidades más vulnerables. La emergencia está aquí: en las zonas rurales del sur de Sinaloa se escucha el clamor de los ciudadanos. Pero como se temía, los Gobiernos no están respondiendo en la medida de lo necesario. Ayer, el alcalde de Elota, Geovani Escobar, acudió a la capital de la entidad para urgir de manera directa los apoyos del Gobierno estatal. Su propósito es reforzar el suministro de agua potable a las comunidades más vulnerables. Pero no hubo respuesta. No es la primera vez que el munícipe se encuentra con esa actitud de los funcionarios, pues ya en otras ocasiones se ha topado con la insensibilidad gubernamental. Los funcionarios burocratizan la prestación de apoyos, mientras los pueblos sufren por la falta de agua.

Cambio de camiseta. Se dice que este día, un grupo de morenistas, la mayoría de ellos sin capital político, habrán de anunciar su cambio a las filas del PRI en Guasave, donde la única que resalta es la diputada local, Flora Miranda Leal, de quien ya se había adelantado aquí mismo que se estaría vistiendo de tricolor de un momento a otro. Este sería ya el cuarto partido político al que pertenezca, pues comenzó en el PRD, luego se fue al Partido del Trabajo, después a Morena y ahora estaría con los priistas, lo que hace pensar que es una mujer de convicciones pasajeras. Causará extrañeza ver en el PRI a la diputada que armó todo un show mediático cuando juraba y perjuraba que acabaría con la cuota liga, ese recurso millonario que se le quita a los productores para que lo maneje a su antojo la CNC, organismo de extracción priista, pero que por razones muy raras, nunca se aterrizó. Se decía también que la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, estaría también entre el grupo que desertaría, pero esta rápido aclaró que siempre será de izquierda y que un puesto público nunca estará por encima de su ideología.

Sin preguntas ni cuestionamientos. A diferencia de otras sesiones de cabildo, la pasada sesión realizada en el Ayuntamiento de Angostura transcurrió en 30 minutos, a pesar de que uno de los temas más relevantes fue la solicitud de aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020. La sesión exprés transcurrió sin mucho detalle, pero eso sí, con reconocimiento de parte del edil morenista José Luis Beltrán Astorga, quien consideró como mejoras en recaudación y las gestiones logradas por las autoridades para superar la meta presupuestal estimada en 187 millones y alcanzar 225 millones 560 mil pesos. Pero en este caso, llama la atención la falta de cuestionamiento de parte del resto de los regidores sobre los ingresos y egresos, pues pareciera que lo que se pretendía era sacar ese pendiente y aprobarlo rápido, sin mucha discusión, y es que también, si por algo se ha distinguido este cabildo, es por la falta de cuestionamientos hacia lo que se aprueba, ya que a la mayoría le parece todo bien a la primera. Tampoco se dio a conocer al pueblo angosturense a través de una publicación en la página del Ayuntamiento, como suele darse a conocer con las aprobaciones que se realizan en cabildo.