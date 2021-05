Se soban las manos. El equipo de campaña de Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador por la coalición Morena-PAS, de seguro se está sobando las manos al proceder las quejas del PAS ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) contra los candidatos de la Alianza Va por Sinaloa, principalmente contra Mario Zamora Gastélum, con quien disputa el mismo cargo. El sábado pasado, el Teesin resolvió multar a Zamora Gastélum y a Guadalupe Iribe Gascón, candidata a la alcaldía de Badiraguato, por haberse publicado tres boletines de sus campañas en la página oficial del gobierno. Luego, el domingo siguiente, el órgano electoral acordó infraccionar al mismo Mario (de nuevo) y a los candidatos Héctor Orrantia Coppel y Bernardino Antelo Esper, candidatos a diputados por los distritos 15 y 03 por el uso del logotipo de Puro Sinaloa. Además, en la misma denuncia se mencionó a los servidores públicos José de Jesús Gálvez Cázares, Evelio Plata Inzunza y Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, secretario de Innovación; Pesca y Acuacultura, y Agricultura y Ganadería del Gobierno de Sinaloa. Y mientras el equipo jurídico de Va por Sinaloa, que conforman PRI, PAN y PRD preparan sendas impugnaciones, el saldo, hasta el momento, es la renuncia de Plata Inzunza.

Ni lo disimula. Es inconcebible la actitud de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en el tema de la planta de fertilizantes de Topolobampo. Se lava las manos con un argumento ‘balín’: que no es su función andar promoviendo plantas ni nada que se le parezca. La respuesta dejó helado al presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega, quien reveló el encuentro con la funcionaria lopezobradorista. En realidad, con su altanería que la caracteriza, evadió el tema. Se salió por la tangente. ¿Que la dependencia federal no está para promover las inversiones en el país? Vaya secretaria de Economía que tiene México.

Acusa guerra sucia. En Mazatlán, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía, Fernando Pucheta Sánchez, denunció ayer terrorismo político y vandalismo en su contra. Refiere que durante la última semana han registrado ataques a sus unidades de promoción y al material de propaganda. No es la primera vez que el aspirante denuncia una campaña negra en su contra. Ya el mes pasado interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) en contra de cinco páginas que, según él, forman parte de una cadena organizada de sitios web dedicados a calumniar y atacar a su persona con fines electorales.

Reclamo airado. La que tachó de simuladores y flojos a los morenistas, fue la candidata a diputada local por el Distrito 08 del partido Redes Sociales Progresistas, Camelia Luque, y es que aseguró que ella es lopezobradorista y que durante el 2018 fue ella quien llenó la alcaldía central de Guasave de seccionales, pues Morena no tiene estructura y aunque sigue defendiendo el proyecto del presidente de la república, dice que salió del partido porque no comulga con ‘ratas’ que le han hecho tanto daño al pueblo, mencionando a Rubén Rocha, Héctor Melesio Cuen, Casimiro Zamora y Felícitas Robles. Y aprovechando la recta, la candidata también insistió en que de nada sirvió darle ‘carro completo’ a Morena en las elecciones anteriores, pues como quien dice solo afectaron al más jodido, recalcando que fueron los diputados quienes perdieron más el piso, vendiéndose, en este caso, a Quirino Ordaz, al aprobarle las cuentas públicas y al no hacer nada por sancionar el desvío de recursos que existió en el tema del dren San Joachín durante cuatro administraciones. Al final, aseguró que ella le ganaría a Morena la diputación porque toda la gente está hasta la coronilla.

Con abonos chiquitos. El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Rogelio Camargo Gutiérrez, anda buscando apoyo y un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que les permita hacer el pago en abonos de la deuda que tiene de casi 2 millones de pesos. Deuda que se trae de arrastre de hace varios años y que debido a esta situación en varias ocasiones les han suspendido el servicio de energía, provocando que varias de las rancherías de Angostura, además de quedarse sin el servicio de agua también presenten fallas las bombas que se encuentran en los pozos por los apagones de energía, provocando mayor pérdida. Esta búsqueda de abonos chiquitos es con la intención de ir haciendo el cumplimiento del pago y no estar esperando a los apoyos del Ayuntamiento para poder cumplir con esta deuda de hace varios años.