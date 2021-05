“Color de rosa”. El Instituto Nacional Electoral (INE) en Sinaloa no ha recibido ninguna denuncia de presuntos delitos electorales, conductas violatorias de la ley electoral ni campañas negras de los partidos políticos. Solamente se conocen las acusaciones de los candidatos a través de los medios de comunicación, porque no formalizan las incriminaciones. Habrá que decirle al vocal ejecutivo, Jorge Luis Ruelas Miranda, que el hecho de que al Instituto no lleguen denuncias, no significa que no existan en otra instancias, como él mismo sugirió que estas deben presentarse ante las autoridades competentes y no hacer públicas acusaciones en periódicos o televisión. Pero resulta que sí hay este tipo de querellas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y una de ellas es de parte de los morenistas contra algunos funcionarios del gabinete del gobernador de Quirino Ordaz Coppel.

A operar. Dicen que la renuncia de Álvaro Ruelas Echave como director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa tiene su lógica: Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, lo ocupa de tiempo completo como coordinador de su campaña en la zona norte para que opere, con el fin de evitar que el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, avance, sobre todo en Ahome. Rocha Moya ya le echó el ojo al municipio, al que visita con más frecuencia. Incluso, hay versiones de cierto posicionamiento de este en la tierra de Zamora ante la ineficacia para contener ese avance, porque en el priismo están más ocupados en el canibalismo interno que operar para sumar. La presencia de Ruelas Echave en una reunión con los candidatos priistas puso nerviosos a más de uno en las filas del tricolor y en Morena-PAS. Creyeron que lo habían agarrado infraganti, pero el exalcalde ahomense ya había renunciado. Y ya ni le movieron.

¡Ojo! El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, debe ponerse muy listo en la revisión de los gastos hechos en el Programa de Empleo Temporal, pues algunos se estarían aprovechando de su buena voluntad para sacar raja. Un ejemplo de esto es lo sucedido en Mazatlán, donde un grupo de pescadores le solicitó ser integrado al programa de empleo, pues había quedado fuera del plan de apoyos. De buena voluntad, el gobernador ordenó que se integraran a los pescadores al programa. Se hizo una lista de hasta 100 beneficiarios, pero por alguna razón, esta terminó en manos de un gestor del PRI, quien la habría manipulado para meter a familiares, amigos y conocidos, dejando fuera a 50 pescadores. Sospechosamente, de los cheques expedidos a los pescadores de la lista original, 45 no han podido ser cobrados porque tienen errores en la escritura de los nombres. En contraste, los “beneficiados agregados” por el gestor del PRI ya fueron cobrados sin ningún problema. El caso está documentado y en los próximos días daría mucho de qué hablar.

Señala intromisión. El candidato a la alcaldía de Guasave por el Partido Encuentro Solidario, Rosario Antonio Ramírez, señaló ayer públicamente a autoridades municipales de tener todo el cuerpo metido en el proceso, cuando se supone que deben estar al margen del mismo, ya que se han mantenido realizando obra pública a pesar de la veda que existe. Lamentó que en Guasave no haya piso parejo para todos los candidatos, pues se supone que la competencia debería de ser en igualdad de circunstancias, pero el hecho de que se estén rehabilitando espacios en sindicaturas como El Burrión, además de que se raspan calles y se construyen baños en algunos campos deportivos, es una señal de que el Ayuntamiento está ayudando al candidato oficial, además de que los regidores también andan muy activos haciendo proselitismo.

En crisis. La situación de la falta de agua para el uso agrícola ha golpeado de manera directa a los productores, quienes recientemente tomaron las acciones por su propia mano y bloquearon con tierra el uso de agua debido a que han detectado el robo de este líquido. El presidente del Módulo de Riego V-II, Óscar Inzunza, deberá sentarse con las partes y desteñir la realidad que prevalece ante la falta del vital líquido, y aclarar situaciones que a principios del ciclo se anunció y que sería bajo el propio riesgo del productor empezar a realizar siembras fuera de la programación que se tuvo y que hoy los lleva a una situación de conflicto por respetar el agua de riesgo.