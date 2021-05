Contraataque. Las frases “Cuarta Transformación” o “Cuatroté (4T)” y “Primero los pobres”, que habitualmente ha usado e instituido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son objeto de una queja contra los candidatos de Morena-PAS ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) por la alianza Va por Sinaloa. Uno de los abogados de esta coalición, Guillermo Quintana Pucheta, explicó que la querella es, específicamente, contra Rubén Rocha Moya, Jesús Estrada Ferreiro, Luis Guillermo “Químico” Benítez y Gerardo Vargas Landeros. En lo que se considera un contraataque, la fórmula a la que pertenece PRI, PAN y PRD, en voz del área contenciosa, expuso que ahora le toca al IEES recopilar pruebas para pasar el caso al Tribunal Electoral. Llama la atención lo que Quintana Pucheta pide: “se espera la aplicación del mismo criterio que resolvió en cuanto a la frase (Puro Sinaloa) y por la presunta utilización de la marca institucional (Puro Sinaloa Calidad), registrada al Gobierno del Estado”.

Disfuncional. Más que un mal, el PRI, PAN y PRD le hacen un bien al candidato de Morena-PAS a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, al denunciarlo ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por usar el eslogan de la Cuarta Transformación en la campaña. Los líderes estatales de esos partidos lo hacen más por ego tras que el Tribunal Electoral sancionó a sus candidatos, entre ellos a gobernador Mario Zamora Gastélum y a diputado local por el distrito 03, Bernardino Antelo Esper, por usar el eslogan de Puro Sinaloa, lo que los liga al Gobierno estatal. Cuando podían recorrer la ruta de la impugnación, lo cual están haciendo, decidieron también hacer las acusaciones contra el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, y los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada, y Guillermo Benítez, de Mazatlán. Si los priistas señalaron que las denuncias en contra de sus candidatos son porque les tienen miedo y el desespero, ahora que ellos denunciaron se hizo añicos ese discurso. Incluso, le dan margen a Vargas Landeros de promoción y victimizarse.

Sin precedente. Ayer, en Escuinapa se llevó a cabo el Debate de Propuestas e Ideas de los candidatos para la presidencia municipal. Fue un encuentro histórico, pues constituye el primer debate virtual de candidatos a la alcaldía que se realiza en todo Sinaloa. Hubo retos que vencer para los siete participantes, pues en esas circunstancias enfrentaron fallas técnicas que limitaron en algún momento sus intervenciones. Con todo, también hubo propuestas bien cimentadas y polémicas en las que los aspirantes, principalmente la candidata del PRI, Fernanda Oceguera, y el abanderado de Movimiento Ciudadano, Hugo Enrique Moreno, se dirigieron fuertes críticas y acusaciones de irregularidades durante sus anteriores Administraciones.

Equidad verdadera. Al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ya le han hecho llegar recursos de impugnación por la resolución de omitir el obligar a los partidos políticos a postular mujeres a las alcaldías de los cuatro municipios más poblados, como son Guasave, Ahome, Mazatlán y Culiacán, pues por lo menos en esta elección Morena-PAS y PRI-PAN-PRD se hicieron de la vista gorda en ese sentido. Y es que tal parece que solo les importó elegir a nueve mujeres para cumplir con el requisito de paridad de género, pero las colocaron en los municipios más pequeños. Guasave fue un caso muy notable, pues cuando parecía que Diana Armenta y Aurelia Leal serían de nuevo contendientes por la alcaldía en el 2021, luego de haberse enfrentado también en el 2018, al final ambas fueron dejadas al margen, sin importar lo bien posicionadas que están ambas, electoralmente hablando.

A puro quejarse. Quien respaldó a toda costa las propuestas de apoyo que hiciera el candidato a la gubernatura de Sinaloa por la coalición Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, para mejorar las actividades del sector primario, fue el candidato a diputado local por el distrito 09, Ambrocio “Bocho” Chávez, pues señaló al Gobierno del Estado de quejarse constantemente del presidente de la República respecto a que no apoya a agricultores, ganaderos, pescadores ni acuicultores, por lo que afirma que hoy se está dando una respuesta contundente. Y es que, a decir de Ambrocio Chávez, Sinaloa tiene muchos recursos, pero los Gobiernos que han estado al frente no lo han aplicado para los productores, sino que lo han llevado a otros rubros que consideran importantes, pero que no tienen repercusión en la economía sinaloense.