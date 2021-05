Tercer Piso

Inactivas. Acéfalas las dependencias del Gobierno federal en Sinaloa. A la única que se le mira un poco de actividad es a la Conagua, pero la misma actúa muy lento cuando se requiere de su apoyo, como es en el abastecimiento de aguas en comunidades afectadas por la sequía. Aunque esta dependencia se jacte de que tiene mucho equipo, en municipios como Elota ha prestado una pipa, y el Ayuntamiento tiene que responsabilizarse de todos los gastos. La Profepa, al parecer, ya no opera; de hecho, hasta las oficinas están desiertas. La Procuraduría General de la República no presenta nada de avances en Sinaloa y desde los últimos tres años es como si esa dependencia no existiera. Así están las dependencias federales, algunas solo operando y siendo un gasto en nómina, pero no tienen beneficios para la ciudadanía. Lo peor es que no se sabe cuándo vaya a cambiar esta situación.

Contexto. Como que los priistas, panistas y perredistas de Ahome se avivaron al entrar en el segundo y último mes de campaña para las elecciones de este próximo 6 de junio. En el contexto del Día de las Madres, la agenda de las mujeres la pusieron en primer orden. Y la iniciaron con la visita de la senadora priista y exlideresa nacional de ese partido Beatriz Paredes, que tuvo encuentro con féminas de la zona rural del municipio en apoyo al candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna; a la diputación federal, Agustín Peña; a la diputación local por el distrito 03, Bernardino Antelo, y demás. Ya sin Paredes, ayer llenaron un salón con mujeres. En paralelo, retacaron la plazuela 27 de Septiembre con féminas uniformadas de Mario (el candidato a la gubernatura) practicando zumba, lo que, quiérase o no, impactó. O sea, están con todo. No les queda de otra si es que quieren recuperar la plaza.

La tercera, la vencida. El fin de semana trascendió la noticia de una posible visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes de que termine mayo. El mandatario vendría a concretar la inspección de la presa Santa María, la cual ha suspendido ya en dos ocasiones. Una por las lluvias que afectaron a Tabasco el 13 de noviembre del 2020 y luego por la muerte de su hermana, Candelaria López, el 18 de noviembre del mismo año. La construcción de la presa Santa María es uno de los grandes proyectos que el Gobierno federal, en coordinación con el Gobierno estatal, llevan a cabo para sentar las bases del desarrollo agropecuario de Escuinapa y Rosario. Ordaz Coppel inspeccionó los trabajos hace poco más de una semana y giró instrucciones para que vigilar la construcción de viviendas en el nuevo pueblo de Santa María y que estas se ejecuten con calidad.

Se sienten ganadores. Se dice con insistencia que algunos de los hombres cercanos al candidato a la alcaldía de Guasave por Morena-PAS, Martín Ahumada Quintero, ya andan festejando antes de tiempo la victoria, incluso hasta se andarían ya repartiendo puestos de primer nivel; así de grande es su confianza de que el próximo 6 de junio ganarán la contienda, aunque la realidad de las cosas es que todo está muy parejo. Se maneja con insistencia que la paridad de fuerzas entre Martín Ahumada y su contrincante de la alianza PRI-PAN-PRD, Jesús López Rodríguez, es una verdad indiscutible, y que el resultado sería de pronóstico reservado. Tal vez lo único que podría darle una pequeña ventaja al exdirector del IMSS en Guasave es que, en preferencia de partidos, Morena está muy por encima de las tres fracciones que conforman la alianza, y eso es un hándicap que no se puede pasar por alto. Al tiempo.

De regreso. Después de probar suerte y ser funcionario en un Gobierno del PAS en Mocorito, el exsecretario del Ayuntamiento José Noé Contreras Avendaño dio el salto a las filas de Morena buscando la candidatura a la alcaldía, lo que finalmente no se le hizo y tuvo que ir en busca de otras opciones. Unos meses atrás, el político mocoritense daba a conocer que tenía nuevos proyectos en puerta, y este fin de semana, al parecer se dio por sentado su regreso a las filas del PRI, pues se dejó ver en el evento organizado por la candidata del tricolor a la presidencia municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, donde también estuvo presente la senadora Beatriz Paredes. ¿Será que ahora el “Güero” Contreras de plano regresó a sus orígenes o será algo por mientras?