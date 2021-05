Cae el segundo. La demanda contra funcionarios del Gobierno estatal y algunos candidatos de la alianza Va por Sinaloa, por parte de Morena-PAS ante las autoridades electorales, ya cobró a su segunda víctima: Manuel Tarriba Urtuzuástegui. El ahora exsecretario de Agricultura dejó la titularidad de esta dependencia, como lo hizo Evelio Plata Inzunza con la de Pesca y Acuacultura, cargo que desempeñó por alrededor de tres meses. De acuerdo con la querella interpuesta, los indiciados fueron señalados de participar en actos de campaña en horarios laborales. De igual forma, fueron señalados los candidatos Mario Zamora Gastélum (a gobernador) y Guadalupe Iribe Gascón (a la alcaldía de Badiraguato), así como Alberto Camacho y José de Jesús Gálvez, coordinador de Comunicación Social y secretario de Innovación, por haberse publicado tres boletines de la campaña de Zamora Gastélum en el portal oficial del Gobierno del Estado. Y aunque, en su momento, el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, y su equipo jurídico retiraron la demanda en el momento de que “renunció” Plata Inzunza, el efecto ha sido prolongado, pues es probable que caigan otros involucrados.

El gancho. Sabiendo que el tema le va a generar simpatías, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Sergio Torres Félix, se pronunció por la instalación y funcionamiento de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Esto porque, como secretario de Pesca, certificó que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) tiene todos los permisos en regla, pero además por la millonaria inversión que generará y creación de empleos bien remunerados. Incluso, Torres Félix torpedeó al presidente Andrés Manuel López Obrador con su planteamiento de venir a Sinaloa y plantear la consulta sobre el proyecto, pero sin hacerla. El candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha, retomó esta misma postura de López Obrador, pero Torres Félix se colgó del tema para ser más agresivo.

Visita oficial. Pocos detalles han trascendido sobre la visita que, este sábado, realizará el presidente de la República a Sinaloa. Los motivos son casi obvios: el mandatario del país no realizará actos públicos debido a la veda electoral, pues Sinaloa se encuentra en la fase intensa de las campañas. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, confirmó ayer que López Obrador viene a Sinaloa a inspeccionar la construcción de la presa Santa María, que se lleva a cabo con una inversión de mil millones de pesos en la zona alta de Rosario. Se trata de una actividad que había postergado en dos ocasiones el presidente de la República: una debido a las lluvias intensas en Tabasco (el 7 de noviembre del 2020) y otra por la muerte de su hermana Candelaria Beatriz López (18 de noviembre del 2020).

Batea recta. El candidato a diputado federal de Morena por el distrito 04, Casimiro Zamora Valdez, aseguró que él no está acostado en la cama haciendo campaña, sino todo lo contrario, ha emprendido un recorrido casa por casa en los municipios de Guasave, El Fuerte y Choix, ya que él no es hombre de eventos, sino de contacto directo con la gente. Asegura que se dio a conocer, contrario a sus contrincante principal, que solo se ha preocupado por hacer campaña en Guasave, pues en El Fuerte y Choix no lo conocen, ya que ni propaganda tiene por allá. Reconoce que el INE los limitó mucho en los gastos de campaña, pero eso no ha sido obstáculo para estar metidos de lleno en la contienda, la cual piensa ganar, aunque los de enfrente se digan ganadores antes de tiempo.

Vaya analogía. Muchas caras de “¿Qué?” dejó el candidato de Fuerza por México, Alfredo “Facilito” Gaxiola, cuando dijo durante el Conversatorio de Ideas y Propuestas, organizado por esta casa editorial, que tras la renuncia de su militancia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que encontró en Andrés Manuel López Obrador la similitud que tenía de su líder Luis Donaldo Colosio, y esta similitud lo hizo abanderar su proyecto, por lo que lo apoyó en la campaña del 2018, que lo llevó a la Presidencia de la República. Si no se tuvo el respaldo para ser el candidato, él buscó defender sus ideales de ser candidato, pero que por todo eso no volvería a sumarse a ningún proyecto ni del PRI ni de Morena.