Tercer Piso

Muy tibias. Con el pretexto de la austeridad y de que no tienen recursos, la Comisión Nacional del Agua y las Juntas de Agua Potable no están haciendo campañas de concientización sobre el uso del agua. Por el problema electoral, tampoco se están atreviendo a sancionar a quienes hacen mal uso del vital líquido. Aunque los medios de comunicación están exponiendo el problema de la sequía, hay muchos ciudadanos que no creen y siguen lavando sus vehículos con la manguera, regando patios o llenando las albercas. Mientras algunos ciudadanos hacen el derroche del agua, otros la están pasando muy mal en varios municipios, en donde no tienen agua ni para bañarse y están viendo morir a su ganado. Ya es hora de que la Conagua y las Juntas de Agua Potable hagan lo propio, antes de que sea demasiado tarde.

Buen augurio. La visita que durante dos días consecutivos realizó el presidente de la República por el sur de Sinaloa sienta la certidumbre sobre el futuro inmediato del desarrollo agrícola y pecuario en esa zona. El mandatario del país inspeccionó la construcción de la presa Santa María, en Rosario, y la presa Picachos, en Mazatlán. Ambas obras requieren de la inversión federal para concretar su operatividad como infraestructura medular que garantice el abasto de agua para riego y el consumo humano, por lo menos, en los próximos 50 años. El sur de Sinaloa se ha mantenido rezagado en el desarrollo agrícola, ya que la mayoría de sus campos siguen siendo de temporal, por lo que el interés mostrado por el presidente de la República hace confiar en un cambio a mediano plazo.

Golpe anímico. Una patada de mula recibieron los priistas de Ahome con el resultado de la encuesta de EL DEBATE por partidos políticos para la gubernatura en el que Morena sale con una holgada ventaja sobre el PRI. El problema anímico es mayor porque en este municipio, de donde es el candidato a la gubernatura, el partido Morena subió de marzo a abril de 35.15 a 42.39 puntos en Ahome, en tanto el PRI bajó de 18.41 a 18.11 puntos. Es decir, Morena subió 7 puntos y el PRI bajó 30 décimas. O sea, el efecto Morena se está presentando en esta elección, lo que en realidad no sorprende a varios priistas, que en la parte final le están metiendo turbo para revertir esa tendencia con sus candidatos, que ayer reforzaron su labor de proselitismo en el municipio. No les queda de otra: ir preparando el terreno, con su estructura y estrategias, para dar la pelea el 6 de junio.

En mute. Si de por sí el alcalde Guillermo Galindo Castro no ha sido un presidente municipal que mantenga una relación cercana con los medios de comunicación, debido a una política de repeler en igual de acercar y ser un funcionario que informe, con la declaración que hicieran algunos regidores y políticos de Mocorito que le pedían que se alejara de la presidencia municipal durante la campaña electoral, debido a que su esposa, María Elizalde, abanderaba a Morena-PAS en el proceso electoral que busca relevar en el poder, hoy no se le ve por ningún lado, pareciera que se lo tragó la tierra, por lo que se desconoce si hay avance de obras o alguna acción de Gobierno que determine que no se encuentra paralizada la Administración municipal.

Delito electoral. Los ataques contra la propaganda de Morena en Guasave se mantienen vigentes, y ahora hasta se tienen pruebas de ello, pues cámaras de video grabaron el momento justo en que dos personas llegaron al domicilio de la candidata a síndica procuradora, Georgina Burciaga Armenta, y arrancaron de la cochera de su casa una publicidad de Martín Ahumada Quintero, candidato a la alcaldía. Se observa cómo llegan al domicilio los dos sujetos, uno se queda en la calle para vigilar y el otro ingresa, y con unas tijeras corta la propaganda, observándose perfectamente el rostro de quien cometió el delito electoral.