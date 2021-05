Sí, pero no. Al tratar de minimizar la figura de Rubén Rocha Moya como candidato a la gubernatura del estado por Morena y sus posibilidades de alcanzar dicho puesto, Marco Aurelio Cázares López, presidente estatal del PRD, partido que va en alianza con el PRI y el PAN, hizo todo lo contrario: auguró su triunfo. Y es que dijo que el exrector de la UAS ni necesitaba hacer campaña, pues la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy atractiva en campañas electorales, le favorecerá. En resumen, Cázares López señaló, por un lado, que Rocha Moya no tenía el liderazgo que tiene López Obrador (“entonces, no va a arrastrar”, opinó) y, por otro, que la Cuarta Transformación no es lo que la ciudadanía esperaba. Finalmente, el dirigente perredista llamó a los indecisos, esos que hasta el último momento se deciden por quién votar, a que lo hagan por los candidatos de la alianza Va por Sinaloa, incluido por Mario Zamora Gastélum, que busca ser gobernador de Sinaloa.

Desquite. El que dio ayer la nota fue el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave, al incorporarse de manera presencial a la campaña del candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno. A unos días de renunciar como director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Ruelas Echave se fue con todo en contra del “mal Gobierno” del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Y es que no le importan los problemas porque llegaron solo para “aprovecharse” al dirigir el gasto que no tiene ningún beneficio para la ciudadanía. Por eso hubo un atraso en los servicios públicos como nunca en la historia del municipio. Y dio dos datos: se aumentó la nómina en 80 millones de pesos cada año, además de que de los más de 300 millones de pesos que se destinaban de los recursos directos de la comuna para obras lo bajaron a menos de 120 millones. El derroche es la causa de que no haya obra en la ciudad y sindicaturas. Dicen que lo de ayer solo fue una probadita de cómo viene Ruelas Echave a reforzar la campaña de Osuna Moreno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Alerta sanitaria. Durante los últimos 17 días, las autoridades de salud han mantenido bajo vigilancia y en cuarentena un barco petrolero proveniente del puerto de Lázaro Cárdenas, pues entre la tripulación hay dos pacientes a los que se le ha confirmado la infección de covid-19 en su variante de la India, que es más virulenta y mortal. Son nueve los tripulantes que han dado positivo a la prueba del coronavirus, pero solo dos con esa variante que mantiene temerosa al mundo. El secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, aseguró ayer que la situación está bajo control y el buque permanecerá fondeado en el antepuerto de Mazatlán, en espera de que los pacientes evolucionen favorablemente al tratamiento en el que se les mantiene.

AMLO en Guasave. Todo parece indicar que ya es un hecho que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vendrá de nuevo a la ciudad de Guasave en el mes de septiembre, aunque aún no se tiene la fecha exacta. La visita del mandatario sería para poner en marcha la base de la Guardia Nacional que se está construyendo en esta ciudad y que lleva un muy buen avance, la cual albergaría a por lo menos 400 elementos. Fue en octubre de 2019 cuando AMLO estuvo también en Guasave, ya que en aquella ocasión su visita fue para inaugurar el remodelado estadio de beisbol Francisco Carranza Limón, pues el Gobierno federal hizo una inversión importante para ello.

Sin negociación. De nueva cuenta se fueron a paro de labores personal de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa en el plantel de Guamúchil, hasta que destituyan al director estatal, Francisco Frías Castro, a decir de la delegada sindical de Salvador Alvarado, Gisela Guadalupe Ayala Rendón, ya son cuatro años con hostigamientos, acosos y afectaciones a la base trabajadora porque se incumple con el contrato colectivo de trabajo y, lo más lamentable, es que durante la pandemia no se les ha pagado el sueldo a los instructores ni mucho menos su derecho a contar con servicios médicos. A diferencia de otros paros laborales que han realizado en esta sede, los trabajadores afirmaron que ya no lo levantarán hasta que renuncie el director estatal y dijeron que ya se acabaron las negociaciones. Este problema no solo afecta a los trabajadores de Icatsin Guamúchil, sino a otras sedes, como en Culiacán, se ha levantado paro de labores. Los trabajadores no la tendrán fácil, debido a que el director Frías Castro se ha mantenido en el cargo por cuatro, años a pesar de las protestas y denuncias. Habrá que ver qué tanto lo pueden aguantar en el puesto en medio de un proceso electoral y en donde la crisis ha tomado su punto más álgido.