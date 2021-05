‘Ghostbusters’. Ahora resulta que los candidatos a las diversas diputaciones en Sinaloa, por parte de Morena, son fantasmas, y el Partido Acción Nacional los ha detectado. El “cazafantasmas mayor”, Juan Carlos Estrada Vega, dijo que son los que pretenden una diputación (no aclaró si local o federal, o ambas), a quienes el electorado los desconoce, así como a los candidatos y candidatas a las alcaldías en todo el estado. El émulo del doctor Peter Venkman consideró que es por estas invisibilidades de los morenistas que el próximo 6 de junio gozarán de un “debut y despedida”. Fue en una conferencia de prensa donde Estrada Vega se refirió, además, a las calificaciones que el candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, hacía de las encuestas, favorables y desfavorables para él, a lo que dijo que “en la vida hay cosas objetivas y subjetivas (...) Rocha se basa en elementos subjetivos para dar esas declaraciones”.

A dos fuegos. Los candidatos de Morena y PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, y el de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, le hicieron ayer “bolita” en Ahome, su tierra, al candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum. Rocha Moya se envalentonó porque, según la encuesta de EL DEBATE, creció en este municipio hasta quedar solo un punto abajo de Zamora Gastélum. Rocha Moya estuvo antier en la ciudad y luego cerró campaña en Choix. Ayer siguió en la ciudad y cerró campaña en El Fuerte. El objetivo del candidato morenista-pasista es superar a Zamora Gastélum en su propia tierra. Sin embargo, este no le dejó la plaza libre porque se apertrechó en el municipio que resiste con su gente. Por si fuera poco, Torres Félix llegó más “bravo que un león”. Agarró parejo en contra de Rocha Moya y Zamora Gastélum para ganar adeptos. Algunos dicen que si logra esto, a quien afecta es al candidato priista. Muchos están claros que Torres Félix no va a ganar la elección, pero va a afectar a uno y beneficiar al otro.

Falta de ‘quorum’. El Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES) canceló ayer, de último momento, el debate de candidatos a la alcaldía de San Ignacio. De los cuatro aspirantes a ese cargo, solamente uno (Alberto Torrero Tolosa, abanderado del partido Fuerza por México) estuvo disponible para llevar a cabo el ejercicio para la discusión de las propuestas y proyectos. Los otros tres (Ignacio Páez, del PRI; Nivardo Zamora, del partido Movimiento Ciudadano, y Camelia Lizbeth Zamora, de Morena-PAS) no se conectaron al sistema electrónico a través del cual se llevaría a cabo el encuentro virtual. Así es el nivel de los candidatos que quieren gobernar en San Ignacio, su compromiso con la información, transparencia y capacidad para defender su proyecto de Gobierno.

Reacción agresiva. Tal parece que al dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, Alejandro Pimentel Medina, no le gustó para nada que los más de 100 integrantes del Satag le fueran a cobrar los 5.4 millones de pesos que les debe por concepto de fondo de vivienda, pues tal fue su coraje que les echó su camioneta encima, aunque afortunadamente no lesionó a nadie. Siempre se ha sabido que Pimentel Medina es un hombre visceral y que se enciende a la más mínima provocación, pero molestarse porque le están pidiendo un recurso que le pertenece a sus exrepresentados, no es para volverse loco, a menos que el dinero no lo tenga ya disponible y no sepa cómo cubrir ese pendiente. Pero mientras sean peras o sean manzanas, tendrán que pagarles, pues ese recurso no es suyo.

Tema principal. El problema de la falta de agua en el municipio de Mocorito es un tema que requiere acciones contundentes para buscar su solución, y este parece ser un tema que será pieza clave para el desempeño de la Administración que suceda a la que encabeza actualmente Jesús Guillermo Galindo Castro. Y es que hay que recordar que la candidata a la presidencia municipal de la coalición Morena-PAS, María Elizalde Ruelas; así como el abanderado del PRI, Óscar Camacho Rodríguez, sacaron a relucir el tema durante el Debate de Ideas y Propuestas organizado esta semana. Mientras María Elizalde señaló el avance que ha tenido el Gobierno pasista en el combate a la falta de agua, Óscar Camacho hizo énfasis en que en cinco años del PAS en Mocorito no han podido solucionarlo. Cabe mencionar que estos comentarios destacan respecto al tema, pues son los dos partidos que han estado en el poder en el municipio serrano y, hasta ahora, la población sigue padeciendo la escasez de agua. Ahora bien, la pregunta es si con las propuestas que traen en este rubro lograrán convencer al electorado, que a final de cuentas son los principales afectados.