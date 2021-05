Tercer Piso

Saldo en contra. Las autoridades de Sinaloa, si bien presumirán que durante el mes de abril se registraron menos delitos del fuero común que en marzo, en el acumulado del primer cuatrimestre de este 2021, en comparación con el año pasado, se realizaron 2 mil denuncias más. Nada tienen que presumir las autoridades porque en el estado se siguen dando en gran escala los robos de vehículos y motocicletas, las privaciones ilegales de la libertad, la violencia familiar y los homicidios dolosos que, si bien este último disminuyó en el pasado mes, los daños que este delito genera, que son incalculables, cambia para siempre a las familias. En los últimos meses, en vez de hacer un combate frontal a los delitos y trabajar en la prevención de los mismos, tanto los secretarios de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo y Óscar Guinto Marmolejo, de Culiacán, con el pretexto de la pandemia, han estado muy relajados.

Precipitada. Dicen que la candidata de Morena a la diputación local por el distrito electoral 05, Cecilia Covarrubias, resintió la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de declarar inválida la alianza con el Partido Sinaloense en ese distrito electoral, porque solo puede buscar su reelección por el partido que la postuló inicialmente. Y es que su posicionamiento ante esa resolución refleja molestia y que esa alianza la digería muy a fuerzas. Al ver que los votos del PAS no le van a contar, Covarrubias hizo el llamado de que los que tengan preferencia por ese partido que “sigan su camino”. Sin embargo, se precipitó porque Héctor Melesio Cuen, líder del PAS, no define si va a poner o no candidato en ese distrito electoral. Pero dicen que, a como reaccionó la candidata de Morena, es más factible que sí.

¿Poniéndose el saco? Después del dictamen del Trife que desconoce las candidaturas comunes Morena-PAS en Mazatlán y Culiacán, el aspirante al Gobierno de Sinaloa Rubén Rocha Moya levantó la voz para advertir el riesgo de un fraude electoral el próximo 6 de junio. Durante una entrevista en el puerto sinaloense, el exrector de la UAS acusó al INE de trabajar para la alianza Va por México PRI-PAN-PRD, pues en recientes dictámenes no ha mostrado imparcialidad. “Yo solo recojo una expresión que hace el presidente de mi partido”, dijo a modo de argumento. Anunció que Morena-PAS está promoviendo una apelación al dictamen del Trife, pero no dio más detalle sobre el caso.

Suspende campaña. La candidata a la alcaldía de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Jehová Lugo Araujo, tendrá que suspender su campaña, y quién sabe si alcance a regresar antes de que culmine, luego de que el sábado por la tarde sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba por la carretera Ocoroni-San Blas en esa región serrana. La joven política tuvo algunas lesiones que, aunque no ponen en riesgo su vida, le impedirán seguir haciendo sus recorridos diarios, ya que presenta molestias en la columna y cervicales, pues la colisión fue muy aparatosa tras chocar la camioneta en que viajaba contra una vaca. Asegura que será el médico quien decida si podrá o no volver a su campaña, pues primero está su salud. Habrá de esperar lo que el traumatólogo le indique.

En la avanzada. En medio de una campaña muy austera, de caminata casa por casa y de saludo, es como se le ha visto a la candidata de la candidatura común del PRI-PAN-PRD, Liliana Cárdenas Valenzuela, lo que habla, sin duda, que las condiciones de esta su segunda campaña por la presidencia municipal de Salvador Alvarado es diferente a la realizada en el 2018, tanto que en esta ocasión es nula la presencia de su padrino político y cuñado, David López Gutiérrez. Hasta ahora, en una sola ocasión el senador suplente Heriberto Galindo Quiñones ha acompañado a la candidata a una actividad que ella agradeció y reconoció a principios del mes, mientras que Galindo Quiñones solo se ha dedicado a promover y a apoyar el voto a favor del candidato de su partido a la gubernatura de Sinaloa.