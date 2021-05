Voz de alerta. El artero asesinato del director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto, no solo representa un duro golpe a esta y a las demás corporaciones de seguridad pública, sino que viene a enrarecer el clima político-electoral que se vive actualmente en Sinaloa. Las voces que así lo consideran no son pocas y mientras algunos candidatos como Rubén Rocha Moya pide al gobernador que controle la violencia en la recta final de las campañas políticas, y Faustino Hernández Álvarez dice que como candidato a la alcaldía de Culiacán no ha recibido amenaza alguna, la Coparmex opinó que el atentado envía un mensaje negativo a la sociedad y “mueve” la percepción ciudadana al respecto. A su vez, el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, se dijo extrañado de que haya sucedido tal agresión en las carreteras donde, dijo, se supone que la Guardia Nacional vigila constantemente. “Se deben muchas explicaciones e investigaciones para el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

Dicho y hecho. A la candidata de Morena a la diputación local por el Distrito Electoral 05, Cecilia Covarrubias, le tomaron la palabra, el Partido Sinaloense designó ayer a Virginia Monreal Calvo como candidata a diputada local por ese distrito luego que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inválida la postulación que hicieron de Covarrubias como su abanderada para su reelección. Dicen que Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente estatal del PAS, podría haber seguido apoyando a Covarrubias, pero la respuesta que ella dio a la resolución de la Sala Regional hizo que no se tentara el corazón para dejarla sola. Podría no haber postulado candidato a ese distrito, como lo hizo para la alcaldía de Culiacán y Mazatlán, pero el desdén de Covarrubias modificó su criterio. También pesó el hecho de que Cuen Ojeda necesita que el PAS tenga votos para obtener diputaciones locales pluris. Y por eso tenía que tener sus propios candidatos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aclarando amanece. Este domingo el equipo de prensa del candidato común de Morena-PAS al gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presumió la integración de 600 militantes del PRI que abandonaron ese partido para sumarse al proyecto político del exrector de la UAS. Según el comunicado, se trata de militantes afines a 38 operadores políticos que antes trabajaban para el partido tricolor. Pues ayer mismo, la lideresa municipal del PRI, Ana Bertha Bonel Colio, citó a una conferencia en la que descartó una desbandada de sus filas. Refirió que de las supuestas 600 renuncias, solo ha visto una lista de 22 y estas se llevaron a cabo hace varios meses. Bonel Colio refiere que en Mazatlán el PRI está más unido que nunca.

Necesidad imperiosa. El guasavense Gustavo Rojo Plascencia, actual dirigente de la Caades, tuvo la oportunidad de reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el titular de la Sader, Víctor Villalobos, así como con el director de Senasica, Javier Trujillo, además del presidente de la CNA, Juan Cortina Gallardo, con quienes tuvo la oportunidad de plantear la necesidad de que se asigne un mejor presupuesto para sanidad agrícola. En el caso de Sinaloa este tema es importante porque el estado es el principal exportador de hortalizas, y a sabiendas de lo exigentes que son nuestros vecinos, no hay por qué poner en riesgo ese tema solo por no preocuparse en inyectarle más recursos. Ojalá que realmente estos funcionarios atiendan ese llamado y no le sigan dando más golpes al campo mexicano.

Un problema sin fin. Mientras define o no el municipio de Salvador Alvarado qué acción se realizará con el relleno sanitario que carece de acceso, el propietario del terreno contiguo, Pedro Castañeda Sandoval, levantó la voz y pide al Ayuntamiento una solución final. Dijo sufrir abusos de la autoridad y daños en propiedad privada, luego que dijera que esta problemática inició cuando en aquel entonces el expresidente municipal y actual diputado local Gonzalo Camacho comprara un terreno que no tiene accesos y que hoy hace que esta construcción sea un elefante blanco, y desde entonces unidades de la presidencia municipal invaden su terreno agrícola para tomar el acceso y salida y pese a obstruir el paso, poner zanjas y otras medidas para evitar mayores daños, simplemente no respetan, por lo que dijo estar enfadado de esta problemática que no tiene solución.