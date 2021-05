Sorpresas. Ayer, durante el segundo (y último) debate que organizó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, entre candidatos y candidatas a la gubernatura del estado, no hubo sorpresas. Y eso que, horas antes, Sergio Torres Félix había anunciado que las daría. Durante su tradicional desayuno-conferencia de prensa, el abanderado de Movimiento Ciudadano “amenazó” con sorprender a la ciudadanía y adelantó que en este encuentro se definiría el rumbo de la elección. Lo cierto es que no pasó ni una cosa ni otra y la sorpresa fue que no hubo sorpresa. Solo la novedad de que Gloria González Burboa, del Partido del Trabajo, no asistió anteponiendo motivos de salud, y el candidato (suplente) del Verde Ecologista, cumplió con el objetivo de hacer presencia. Incluso fue objeto de halagos por su “valentía” por parte de Rosa Elena Millán y Rubén Rocha Moya, entre otros, mientras que Yolanda Cabrera Peraza no quita el dedo del renglón, quejándose del cuenismo al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Otra novedad, más no sorpresa, fue el anuncio que hizo Ricardo Arnulfo Mendoza, del Encuentro Solidario, que indicó que interpuso una denuncia penal contra Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen Ojeda ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Respaldo. En forma sorpresiva, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, estuvo ayer en Ahome tras haber estado en Choix dando el respaldo a Lolis Cota, candidata a la alcaldía del alteño municipio, tierra del presidente estatal del blanquiazul, Juan Carlos Estrada. En Ahome vino a apoyar a los candidatos de este partido Liliana Acuña y Ariel Aguilar, candidatos a diputados locales de la coalición con el PRI-PRD, además a los demás abanderados, entre ellos a la alcaldía Marco Antonio Osuna y a la gubernatura Mario Zamora Gastélum. En la recta final de la campaña, Cortés se mostró optimista tomando en cuenta los números que traen de cara a la elección del 6 de junio. En un acto con la militancia panista ahomense, dijo que van a ganar “copeteado”. A ver si les sale a la hora de contar los votos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hay prioridades. Mientras los funcionarios públicos y políticos se muestran más preocupados por las elecciones del próximo 6 de junio, en los campos del sur de Sinaloa se levanta el clamor por apoyos emergentes para paliar la intensa sequía. Y es que no hay sector o población al margen del problema. Los campesinos ven amenazada la temporada de hortalizas, cuya productividad depende de las lluvias; el sector acuacultor ya advierte la posibilidad de una pérdida de la producción y el sector ribereño ve un innegable efecto en el ciclo reproductivo del camarón. Aparejado a la situación, los ganaderos empiezan a reportar la muerte de ganado.

Aprueban candidatura. En sesión extraordinaria, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa no le quedó de otra más que aprobar ayer como la sembrada número en la lista de diputados “pluris” de Morena a la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara la sentencia dictada por el IEES. Se dice que Leal López les comprobó con documentos tener vínculos con la comunidad indígena, por lo que tuvieron que ratificarla en la lista. Y como en su momento lo dijo la propia política de la sindicatura de Tamazula, esto ella no lo toma como una victoria, sino como un acto de justicia, pues luego de que se violaron sus derechos políticos con la decisión de sacarla de dicha lista de “pluris”, el TEPJF vino a poner las cosas en orden.

Ultimátum. Aumenta la preocupación en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) porque se está acabando el agua del canal Humaya para abastecer el suministro a la zona sur del municipio, donde se está padeciendo más el problema. Fue el gerente de la paramunicipal, Rogelio Camargo, quien lanzó una advertencia alarmante a los ciudadanos para prepararse ante la crítica sequía que se enfrenta y que se podría complicar porque, si les falla el suministro hacia las bombas, los ciudadanos tendrán que echar mano de agua que tengan almacenada. Todo indica que se está llegando a un punto cada vez más extremo en los municipios del estado; problema del que Angostura no es la excepción, donde prácticamente se tuvo que anunciar un ultimátum para que los usuarios de la Junta se limiten a usar el agua para el consumo doméstico y estén avisados del grave problema que se prevé. Pero hay otro problema que se enfrenta y que requiere de la presencia de Seguridad Pública Municipal, y es el robo de agua en el canal Humaya, que también cuenta ya con un bajo nivel que avizora tiempos críticos.