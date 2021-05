Absurdo. De veras que duele ver cómo se tiran a la basura 3.5 millones de pesos que bien hubieran podido solventar muchas carencias sociales, como la de la señora Marisela, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán, que en una semana perdió a su hija y a su esposo, ambos en accidentes de tránsito, y que ahora carece de lo más elemental para ella y sus cuatro hijos. Pero no, hay cosas tan absurdas, como la reimpresión de boletas para las presidencias municipales de Culiacán y Mazatlán, así como de seis distritos electorales locales, cuyas candidaturas comunes de los partidos Morena-PAS, “tumbó” la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese chistecito costó 3.5 millones de pesos y, como se sabe, se debe a que Movimiento Ciudadano interpuso la queja respectiva. Pero hay otros autores, según Héctor Melesio Cuen Ojeda, que asegura que tanto el partido naranja como el Revolucionario Institucional se pusieron de acuerdo “para dañarlos con un formato legal que fue un acuerdo entre Ivonne Ortega y Quirino Ordaz Coppel”.

Tronados. El problema para el alcalde con licencia Guillermo Billy Chapman y su alfil Ana Ayala Leyva no solo es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ratificó la cancelación de sus candidaturas a las diputaciones federales, sino que le darán vista al Ministerio Público de la Federación para que se abra la carpeta de investigación en su contra por el probable delito de falsedad de declaración a una autoridad distinta a la judicial. Y es que Chapman y Ayala Leyva mintieron ante el INE de que no tenían sentencia firme por violencia política en razón de género. La ruta de la agonía política de Chapman y Ayala Leyva todavía tiene una aduana: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que seguramente van a recurrir para echar abajo la resolución del INE. Dicen que si los magistrados se van a estricto derecho y ajustándose a sus propios criterios, le dan palo a Chapman y Ayala Leyva, pero si resuelven bajo presión, por componenda o lo que sea, le van a restituir las candidaturas. ¡Ya se verá!

Alarma. De acuerdo con los últimos reportes de la Conagua, todo el sur de Sinaloa, desde Elota hasta Escuinapa, se encuentra en medio de una sequía extrema y, a lo menos, severa. El informe refiere que en Sinaloa son 18 municipios en situación de sequía y, de ellos, 16 padecen un estiaje extremo. En estos últimos están clasificados Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario. Los otros son Culiacán, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa y Navolato. Escuinapa está catalogado dentro de una sequía severa, lo mismo que Ahome. Aún así, no se nota del Gobierno estatal un plan de emergencia para hacer frente a la difícil situación que se padece en toda la entidad y que compromete el futuro inmediato de todos los sectores productivos: agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes, por mencionar solo a los principales.

Desespero total. Pescadores del municipio de Guasave andan con el alma en un hilo, ya que, según ellos, desde hace tiempo no se veía que tantas especies estuvieran vedadas al mismo tiempo, lo que tiene sin trabajo prácticamente a todos los hombres del mar, ya que solo un 15 por ciento de las pangas están saliendo a la labor al no resultarles redituables, ya que únicamente están capturando escama y concha. El camarón, tiburón, jaiba, mantarraya, payaso y en breve también el ostión, son las especies que no pueden sacar del mar en estos momentos, por lo que muchos pescadores andan trabajando en el campo o como peones de albañil, ya que necesitan llevar el sustento a sus casas y, con los niños, apoyos que tienen ahora del Gobierno federal, más crítico se torna el panorama para ellos.

Presencia emergente. Ante la declinación del ahora excandidato a la gubernatura de Sinaloa Tomás Saucedo y su respaldo a la campaña del abanderado de Morena, Rubén Rocha Moya, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México en el estado nombró en sustitución a Misael Sánchez Sánchez como el nuevo candidato a buscar la gubernatura. Ante la cercanía del proceso electoral, que le quedan 11 días, y como plan emergente para tener presencia en todo el estado, se envió a cada rincón del municipio la imagen a tamaño real en coroplast del candidato, imagen con la que todos los militantes recorren calles y toman cruceros para hacer campaña.