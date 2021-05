Tercer Piso

En la boleta. Gloria González, candidata a la gubernatura por el Partido del Trabajo, hasta la tarde del domingo no había renunciado de manera oficial ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y aparecerá en las boletas, aunque en días pasado declinó a favor de Mario Zamora. Por su parte, la dirigencia del partido pidió a los militantes que por la gubernatura den su voto útil, pero por los otros puestos de elección voten por el PT. Esto, sin duda, creará una confusión en las personas al momento de votar. En fin, esto es parte de la política.

Lo moral. Durante la campaña, el candidato de Morena y Partido Sinaloense a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, se empeñó en arrebatarle la plaza a Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI-PAN-PRD, que se apertrechó para defenderla. Ahome se convirtió en el centro de la disputa por dos cosas: la primera, por los votos que puede incidir en el triunfo o derrota y, la segunda, por el impacto moral que puede tener en el resultado. Algunos le han puesto atención a esto último. Y es que si Rocha Moya llega a ganar el municipio, la tierra de Zamora Gastélum, este se vería disminuido peleando los votos de otros municipios para reclamar el triunfo. Es lo mismo que hace Zamora. Le quiere ganar a Rocha en su tierra: Badiraguato. En momentos simbólicos, el candidato priista-panista-perredista se ha metido en este municipio. Esa ha sido la tónica en la campaña, y en el cierre no podía ser la excepción: ayer Rocha Moya terminó su campaña en Ahome; y Zamora Gastélum también, con actos masivos paralelos. Los dos midieron fuerzas. Cada quien tiene lo suyo y ya solo falta esperar los votos en las urnas para saber si la ofensiva resultó o la defensiva y contraofensiva en Ahome se sobrepuso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Del dicho al hecho. “Prometer no empobrece”, dice el viejo refrán, y en materia política no podría haber una mejor frase que defina la estrategia propagandística de los candidatos a la gubernatura de Sinaloa. Para ejemplo, solo hay que ver el caso del abanderado común de Morena-PAS, el exrector de la UAS, Rubén Rocha Moya. Durante su cierre de campaña, el también exsenador aseguró que al llegar a Palacio de Gobierno como gobernador de Sinaloa gestionaría el rescate del proyecto megaturístico CIP - Teacapán Playa Espíritu; ese mismo que la Administración de la Cuarta Transformación, a la que Rocha Moya dice ser fiel, ha desahuciado. El mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al proyecto como una transa del PRIAN, para el cual no se ha logrado encontrar compradores y que, en última instancia, rifaría. Pero ese detalle, Rocha Moya lo ha obviado en el afán de conseguir el voto de los escuinapenses.

Morena no se rinde. Los partidos de Morena y PAS interpusieron el pasado sábado un recurso de revisión ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, ya que están impugnando la acreditación de la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, luego de que esta les ganara la batalla en los tribunales y se le tuvo que colocar de nuevo como sembrada número uno en la lista de diputados “pluris”. Tal parece que el grupo de abogados que asesora a Morena en el estado no dan una, pues primero perdieron la batalla contra Aurelia Leal porque hicieron movimientos en esa lista de “pluris” cuando ya no se podía, y ahora interpusieron fuera de tiempo este recurso de revisión, lo que deja en claro que les dolió que la política guasavense los derrotara. Ahora habrá que ver qué hacen los magistrados del Teesin con este tema. Lo que llama la atención es que el PAS ande también promoviendo el recurso de revisión, cuando ellos no tienen vela en el entierro, pues se supone que cada partido hace su propia lista de “pluris”, así que debió ser solo Morena quien le entrara al quite.

Nuevo apoyo. El candidato del PRD a la presidencia municipal de Mocorito, Alfredo “Alfredín” López Castro, continúa sumando simpatizantes a su causa en los últimos días de campaña, y ayer anunciaban la adhesión a su proyecto de expriistas y exmorenistas, situación que se ha venido dando a lo largo de la campaña. Con esto, al parecer, el candidato se refuerza en la zona sur del municipio, pero no hay que olvidar que la gente va y viene, y así como él, también los demás candidatos han sumado en su momento a exmilitantes de otros partidos, por lo que a final de cuentas se desconoce si esto afectará o no a los proyectos de Morena y el PRI, pues todos los candidatos aseguran tener el viento a su favor. La razón la dará el resultado del proceso el próximo 6 de junio.