¡Listos! Con la llegada de casi dos millones de boletas reimpresas a Sinaloa, las autoridades electorales prácticamente se declaran listas para la próxima jornada del domingo 6 de junio. Lo que queda solo son formalidades que deberán cumplir las y los candidatos a los diversos puestos de elección popular que habrán de disputarse. Como se recordará, y de acuerdo al calendario respectivo, las actividades de proselitismo se suspenden a partir del primer minuto del jueves 3 de junio, por lo que, queda ahora solo cerrar campañas. Ya los abanderados de Morena-PAS llevan la delantera en ese trámite, en casi todo el estado y solo faltaría concluir en la ciudad capital, por parte de Rubén Rocha Moya, que busca la gubernatura. Rosa Elena Millán Bueno, de Fuerza por México, y Yolanda Cabrera, también ya dieron por terminada su actividad de promoción. Mario Zamora, de PRI, PAN y PRD, lo hará el miércoles y de los demás poco o nada se sabe sobre su agenda, lo que fue común durante toda la campaña electoral. En el caso de las y los candidatos a las alcaldías, también están inmersos en dicha actividad de cierre.

Vuelco. Los rochistas-cuenistas-vargaslanderistas en Ahome no creían en nadie ayer tras los resultados de la encuesta de EL DEBATE en el que su candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya rebasó con mucho a su contrincante Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI-PAN-PRD. Y es que Rocha Moya apareció con 42.92 por ciento de las preferencias electorales contra un 20.83 de Zamora Gastélum. En dos meses, la tendencia tuvo un vuelco radical porque en el inicio de la campaña, Zamora Gastélum le salía en Ahome, su tierra, con 10 puntos, a la mitad esta ventaja se redujo a un punto y al final el candidato priista sale con 22 puntos abajo. Si esta tendencia es en su tierra, en los otros municipios importantes las cosas tampoco pintan nada bien. Muy temprano, los rochistas le dieron vuelo al resultado de la encuesta. Le hicieron máxima publicidad. Algunos señalan que la elección para la gubernatura ya está decidida, pero otros, sobre todo los priistas, no lo creen así. Zamora Gastélum ofreció ayer una conferencia de prensa con un discurso triunfalista. Lo que les queda es el día de la elección, el día bueno.

A votar en paz. En Escuinapa, el inicio de las campañas fue marcado por la violencia electoral en forma de amenazas por parte de grupos armados, quienes hostigaron al equipo de apoyo del partido Movimiento Ciudadano. Luego, a mitad de la jornada se desató un vandalismo que arrasó con el 80 por ciento de la propaganda del mismo partido y de la aspirante a la alcaldía por el PRI, Fernanda Oceguera. Aun así, el presidente municipal, el morenista Emmett Soto Grave, llamó a los ciudadanos a acudir este domingo a las casillas para ejercer el derecho al voto. Asegura que la vigilancia policiaca se ha redoblado lo suficiente para garantizar una jornada tranquila.

Aires de grandeza. La candidata a diputada local de Morena por el octavo distrito, Felícitas Pompa Robles, tal parece que es de las que anda más que convencida que con la pura marca va a ganar el próximo 6 de junio, y seguramente esa sería su única posibilidad, pues muy poco se sabe de ella, amén de que es otra de las llamadas morenistas puras que anda en la contienda. Se dice que cuando se le organizó un evento masivo en la sindicatura de Tamazula al candidato a la alcaldía, Martín Ahumada Quintero, ella andaba muy molesta porque le pidieron a la alcaldesa con licencia, Aurelia Leal, que subiera al templete con el doctor Ahumada, y ella amenazó con no subirse si la política de Tamazula lo hacía, y era lógico que no le iban hacer caso, pues aparte de que Leal López organizó el evento, la estructura que anda haciéndole el trabajo a Martín Ahumada, es la de Aurelia, así que a Felícitas Pompa no le quedó de otra más que aguantar vara.

El poder. Durante estos casi dos meses de campaña, el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, no ha emitido pronunciamiento alguno ni opinión sobre el proceso electoral y mucho menos respecto a la candidatura de su esposa, María Elizalde Ruelas, y aunque es normal que su apoyo sea para ella, muchos ciudadanos en el municipio serrano rumoran que buscará la forma de seguir en el poder, pero esta vez a través de su esposa, ya que no se le hizo llegar a la candidatura al extesorero Jaime Enrique Angulo López, al que no le salió la jugada a pesar de haber hecho campaña anticipada. Asimismo, algunos candidatos de los demás partidos también lo han externado, que de llegar a la presidencia María Elizalde, el actual presidente estará detrás de ella.