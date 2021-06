“Del chongo”. En la sesión de ayer del Congreso del Estado, los diputados literalmente se “agarraron del chongo”. Los legisladores morenistas iniciaron culpando a los priistas y al propio gobernador de ocultar información pública, específicamente sobre la flota de aeronaves del Gobierno estatal que, dijeron, ha trascendido que es utilizada para viajes al extranjero y pidió a los del tricolor que no protejan el incumplimiento de la ley de austeridad. Luego, se dio un enfrentamiento verbal entre las bancadas del PRI y del PAN por la discusión de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, adquirida por Pemex por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el recinto parlamentario, y en medio de gritos y algunos calificativos despectivos, “los rijosos” fueron conminados a guardar el orden.

Alborotados. Si los rochistas-pasistas-vargaslanderistas en Ahome se airaron con el hecho de que su candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, le sale adelante en las preferencias electorales a Mario Zamora, candidato del PRI-PAN-PRD, con el resultado de la encuesta de EL DEBATE de la alcaldía se envalentonaron. Y es que Gerardo Vargas Landeros le dio la voltereta con bastante puntos a Domingo Mingo Vázquez, candidato del Partido del Trabajo, que se había mantenido en la delantera. Esto porque ahora el exsecretario general de Gobierno sale con 31.78 puntos contra 14.41 del promotor deportivo, su más cercano adversario. El salto que dio Rocha Moya en Ahome es el mismo de Vargas Landeros, cuya gente de inmediato replicó la fórmula: le hicieron máxima publicidad al resultado de la encuesta de EL DEBATE, lo mismo que cuando se publicó lo de Rocha Moya. Con los números en la mano, los vargaslanderistas se alzaron: que van a arrollar en el municipio. Y no hay argumento que valga para decirles que el domingo son las elecciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sí, pero no. Conforme se agotan los días de campaña, los candidatos a la alcaldía de Mazatlán han modificado sus discursos y apelan al electorado general y, en el caso del abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, Fernando Pucheta, hasta a los militantes de Morena, en particular. En una entrevista con EL DEBATE, el exalcalde llamó a los militantes de Morena a que no renuncien a su partido, sino que solo voten por él. Ofrece la seguridad de que trabajará de manera coordinada con el Gobierno federal de la Cuarta Transformación de la forma respetuosa y organizada, como lo ha hecho el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para transformar la fisonomía turística de Mazatlán.

Marca territorio. El candidato a la diputación local por el distrito 06, José Román Rubio López, con mucha insistencia le recuerda a los electores que él sí que es del municipio de Sinaloa y también pertenece a ese distrito, en claro reto al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Feliciano Valle Sandoval, quien es originario de Guasave, y que de forma sorpresiva apareció allá como aspirante. Y es que aunque el distrito 06 abarca los municipios de Guasave y Sinaloa, en una mayor parte está concentrado en la región serrana, por eso el profe Román trata de hacer ver al popular Chanito Valle como un intruso en esa elección, ya que históricamente ese distrito se lo han peleado políticos sinaloítas, pero esta vez vieron la caballada muy flaca allá y se fueron por un guasavense. Ahora habrá que ver si los de la alianza no llevan en el pecado la penitencia, pues el profe Román es un hombre muy conocido en esa región, pero a algo se atienen los tricolores para habérsela jugado con el exdirector de Vialidad y Transporte en el estado.

Falta de responsabilidad. Las declinaciones de candidatas en el estado de Sinaloa que se presentaron recientemente, como la de Gloria González, candidata del Partido del Trabajo a la gubernatura de Sinaloa, que se unió al proyecto del candidato de la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora, son una forma de echar a la borda la lucha por las causas de las mujeres, señaló la candidata a la gubernatura del estado de Sinaloa del partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, en su visita a Guamúchil la mañana de ayer. La aspirante considera este tipo de acciones como una falta de responsabilidad en la lucha para llegar a posicionarse con mucho esfuerzo y trabajo, y se puso de ejemplo al exponer que sigue firme en su proyecto político a pesar de que ha recibido varias propuestas para declinar, tanto de manera pública como privada, pero asegura que no desistirá porque, si un solo voto tiene, “habrá valido la pena”, señaló al afirmar que su lucha es para que se gobierne en Sinaloa desde la perspectiva de género.