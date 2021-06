La razón. Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense (PAS), tenía la boca “llena de razón” al declarar que recuperarían las candidaturas que, en común, había establecido con Morena y que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en Guadalajara, las había invalidado. Se trata de los municipios de Culiacán y Mazatlán, así como seis distritos locales. Apenas el 21 de mayo, Cuen Ojeda anunciaba que acudirán ante la Sala Superior del TEPJF para impugnar, cosa que hizo y que logró que el órgano reconsiderara el fallo. Habrá que ver qué dice, ahora, Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, que había presumido que aquella invalidación era “un acto de justicia electoral y moral”, porque tales alianzas “perversas” eran ilegales.

Burdo. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se volaron la barda: en contra de su propia jurisprudencia, resolvieron restituirle las candidaturas a diputados federales “pluri” y de mayoría relativa a Guillermo “Billy” Chapman y a Ana Ayala. Dicen que la decisión por unanimidad es un monumento a lo burdo. Todo indica que dejaron pasar con toda intención la jurisprudencia 48/2016 que ese mismo Tribunal acordó. No es tesis ni nada que se parezca, sino jurisprudencia que declararon obligatoria sobre la violencia política en contra de las mujeres y el modo honesto de vivir. Claramente, se ve que actuaron por consigna porque hasta invocaron un argumento balín para darle en la torre al Instituto Nacional Electoral y favorecer al alcalde con licencia de Ahome y su alfil. Según ellos, el INE no es la autoridad facultada para determinar lo del modo honesto de vivir, sino que tendría que hacerlo la autoridad jurisdiccional previamente, aparte de sentenciar lo de violencia política en razón de género. Y si hubiera sucedido esto, de seguro le buscarían por otro lado para quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. Qué fachada de magistrados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Prevenidos. En Mazatlán, las organizaciones de turisteros anunciaron que durante el fin de semana, que coincide con los comicios, los hoteles tendrán una ocupación del 80 por ciento, es decir, el tope que se le permite por la contingencia sanitaria desatada por la pandemia de covid-19. Eso representa una demanda extra de lugares especiales para que los visitantes y ciudadanos en tránsito puedan ejercer su derecho al voto. Afortunadamente, esta vez los Consejos Electorales no se han dormido en sus laureles y anticiparon la situación. Se tendrán 10 casillas especiales en todo el sur de Sinaloa y parte de Culiacán, cada una con mil boletas disponibles. Estarán ubicadas en Eldorado, municipio de Culiacán; Elota, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Agarra aire. De quien aseguran que anda con el ego por las nubes, es Juan de Anda Mata, coordinador de campaña del candidato a la alcaldía de Guasave por Morena-PAS, Martín Ahumada Quintero, pues aseguran que aunque él llegó por recomendación a ese puesto, y no porque el doctor Ahumada lo haya elegido, en estos momentos se siente el dueño de la estructura que anda trabajando para ellos, aunque ninguna de esas personas esté sujeta a sus órdenes, y hasta ya dijo que él será el secretario del Ayuntamiento si ganan el 6 de junio. Creo que el exmilitante del PAN debe poner los pies sobre la tierra y estar consciente bajo qué condiciones arribó como coordinador de campaña, pues se dice que, tras unas semanas en campaña, ya no quería saber nada de quien ahí lo puso;pero eso sí, quería que esa persona le anduviera resolviendo trabas que le surgían y después él se las anotaba como triunfos propios, pero al final le tomaron la medida y lo dejaron sin respaldo, actitud que le podría costar quedarse sin nada sin importar si su gallo sale avante.

Sin ruido. Mientras que los partidos considerados grandes y sumados en candidaturas comunes o en coalición mostraron músculo con los grandes cierres masivos, que está por demás decir que se olvidaron por completo de las medidas sanitarias que supuestamente debían cumplir y que la autoridad electoral les había establecido, situación que se volvió ojo de hormiga. Hasta ahora no hay atención ni recomendación en este tema ante una elección en medio de una pandemia. Por otro lado, los partidos chicos ni alcanzaron a sumar acciones de cierre masivo, sino que continuaron el toque de puertas, como ocurrió en Salvador Alvarado, con el candidato del PT, Pedro Alonso Heráldez, que, por esfuerzo personal, no quedó; sin embargo, la diferencia fue muy considerable, lo que habla que las condiciones de tanto partido no permite un terreno parejo.