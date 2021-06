Vendidos. La primera que salió a darles con todo a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la síndica procuradora con licencia de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, después que le restituyeron las candidaturas a las diputaciones federales de Morena a Guillermo “Billy” Chapman y Ana Ayala Leyva. La decisión que los magistrados tomaron fue por tráfico de influencias y dinero, acusó. Muchos otros ahomenses sostienen lo mismo teniendo como única prueba la resolución misma de los magistrados que salieron con que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa era el facultado para declarar la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir de Chapman y Ayala, y no el INE, que les canceló las candidaturas por estar sentenciados por violencia política en razón de género. Los magistrados se aventaron el boleto en contra de su propia jurisprudencia. Para los magistrados no valió que además Chapman y Ayala le hayan mentido al INE. Por lo demás, Angelina y otros pecan de ingenuos en el sentido de que el INE puede revertir la decisión. Lo de la denuncia penal en la Fiscalía General de la República es pura pérdida de tiempo porque, dicen otros, son lobos de la misma isleta morenista.

A la expectativa. En Mazatlán, la instrucción girada por organizaciones como la Canaco y la Canirac es que los negocios se sujeten a la ley seca debido a los comicios del domingo. Esto hasta que el Gobierno del Estado, a través de la Delegación de Inspección y Normatividad, define si la zona hotelera del puerto queda, o no, exenta de la medida restrictiva. Y es que la versión de que la zona turística quedaría libre de ofertar bebidas embriagantes en bares y restaurantes no se ha hecho oficial. De acuerdo con las prospecciones de los hoteleros, la ocupación este fin de semana será de hasta el 80 por ciento.

Desesperación total. El hecho que las presas en el estado registren los niveles más bajos de agua en los últimos 50 años ha provocado que los organismos agrícolas estén buscando diversas opciones para que este fenómeno no dañe aún más a la actividad. Es por ello que la Caades hizo la propuesta al Gobierno federal para que Sinaloa sea incluido en el programa de bombardeo de nubes. Algunos cultivos ya se han visto afectados por la escasez de agua, y el próximo ciclo es una incógnita total al no saber si habrá o no lluvias extraordinarias, es por ello que buscan contrarrestar el problema del estiaje con este método, el cual se usa en países como Estados Unidos, al estar calificado como científicamente exitoso;además, tiene lógica que los productores le busquen por todos lados para tener agua, pues el patrimonio de muchos podría estar en juego, amén de que la economía estatal también se vería afectada si esta situación no mejora.

Quien resulte responsable. Aún cuando todo el proceso electoral ha caminado de manera tranquila y normal, la presidenta del Consejo Distrital 09, Nora Cabeza de Vaca Soto, denunció junto con su equipo de trabajo la primera agresión verbal que se ha registrado en contra de una de las capacitadoras. En su detalle a la prensa local dijo que se encontraba por las inmediaciones del Hospital General de la ciudad de Guamúchil trabajando, cuando una persona, de quien no dio mayor detalle, se le acercó grabándola y queriendo ver su nombre en el gafete que portaba en el cuello;pero, no conforme con eso, le empezó a decir groserías, situación que intimidó y generó temor en la capacitadora electoral. Debido a esto, y sin tener un mayor detalle, las autoridades del Consejo Distrital optaron por no presentar la denuncia oficial, pero sí hacer un llamado a todos los partidos políticos y a sus simpatizantes a respetar el valor de los trabajadores electorales, quienes cumplen con una función de utilidad tanto para la ciudadanía como para los partidos electorales. Nora Cabeza de Vaca se dijo sorprendida porque esta es la primera vez que se registra este tipo de hechos que violenten el desarrollo del proceso electoral.