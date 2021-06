Violencia. La jornada electoral que se celebró ayer en Sinaloa estuvo marcada por una violencia inusitada que, se quiera o no, ya se veía venir. Los primeros visos se registraron desde que se empezaban a conocer las versiones de “apoyo” de grupos delincuenciales a ciertos candidatos y las acusaciones entre estos de corrupción y de nexos con el crimen organizado. ‘Levantones’ de funcionarios priistas, agresiones a personal de organismos electorales y el robo de urnas, así como daños a propiedades de políticos, fue la constante y que no debería dejarse de lado. Más allá de conjeturas al calor de esta contienda, que aún no concluye, se deben tomar cartas en el asunto de manera urgente, si acaso las instituciones no quieren perder (más) credibilidad.

Descaro. Si un día antes los grupos armados en Ahome ‘levantaron’ a operadores del candidato de Morena-PAS a la alcaldía, Gerardo Vargas Landeros, ayer estuvieron desatados intimidando y robándose las urnas con total impunidad. Eso fue en las zonas rural y urbana. Sea el que sea el resultado, la elección está manchada. Nunca en la historia político-electoral se había presentado una situación de esta naturaleza en el que grupos armados interfirieran con tal descaro de llegar a las casillas y amenazar de que cerraran las casillas cuando apenas iba la mitad de la jornada. En otros casos llegaron y se llevaron las casillas. Esto ni en los peores tiempos del PRI. Muchos dicen que en Ahome fue una narcoelección. Sin embargo, la discusión se centró si con lo ocurrido las votaciones se invalidan o no. Por lo pronto, algunos funcionarios del INE dicen que la elección y su resultado no está en riesgo.

Más de lo mismo. Al celebrar ayer por adelantado el triunfo en la reelección como presidente municipal de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres no dio ninguna señal de cambio. Por el contrario, parece decidido a continuar con las viejas costumbres que ya le han valido críticas y observaciones por parte de las organizaciones de los derechos humanos y la protección a la libertad de expresión. Benítez Torres anunció que va en contra de una lista de columnistas críticos a su Gobierno a los que llamó “corruptos”. Los nombres, aseguró, los dará a conocer públicamente pronto.

INE en alerta. En la Junta Distrital 04 del INE en Guasave ya no hallaban cómo resolver las múltiples quejas de presidentes de casillas que llegaban con las urnas para entregarlas y con los rostros desfigurados, ya sea porque los habían amenazado o bien porque los habían perseguido para quitarles las boletas. La gente del INE hasta llegó a pensar que la elección podría cancelarse por tantos desmanes que se vivieron en gran parte del municipio, pues hubo gente que tuvo que utilizar hieleras para engañar a quienes buscaban boicotear la elección, y ahí ocultaron las urnas para entregarlas en el INE, pues sabían que solo con astucia podían burlar esos obstáculos que se tuvieron y que nunca se habían vivido en tal magnitud en toda la historia del municipio.

Sin denuncia oficial. Aún cuando el rumor corrió como reguero de pólvora desde muy temprano en la mañana al interior de la militancia del PRI de Salvador Alvarado, en la que se decían haber sido agredidos al invadir sus hogares por un grupo del cual no dieron identificación, pero que despojaron celulares, equipos de cómputo y dinero. Del presidente del Comité Municipal del PRI, Marco Antonio López González, y de la candidata de PRI, PAN y PRD, Liliana Cárdenas Valenzuela, solo hubo silencio, hasta que los primeros resultados empezaron a llegar a las casillas al Noveno Consejo, la candidata hizo público mediante una conferencia de prensa, sin llegar a una denuncia oficial, pero como partido se dijo que respaldarán a todos los militantes de su estructura que sean realizar la denuncia. Ante esta situación, dijo Liliana Cárdenas Valenzuela, el municipio de Salvador Alvarado no tenía nada que celebrar con la jornada electoral.