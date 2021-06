Civilidad. Concluida la jornada electoral, cuyos resultados preliminares, hasta el momento, favorecen a la mayoría de los candidatos de Morena-PAS, lo que ahora queda es que todos los participantes salgan y hablen sobre “cómo les fue en la feria”. Son pocos los que lo han hecho, aunque no hayan sido favorecidos. Mario Zamora Gastélum, Sergio Torres Félix, así como Rosa Elena Millán, aceptaron la decisión de la sociedad, electoralmente hablando, aunque, esta última se quejó de la dirigencia estatal de su partido, Fuerza por México, al decir que no recibió ni un centavo para su campaña política. En su momento hizo lo mismo Gloria González, del PT, quizá para justificar, anticipadamente su derrota. En el caso de las alcaldías, en Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, después de mucho pensarla, dijo públicamente que los resultados no le favorecieron.

Buen gesto. Lo que sea de cada quien, el excandidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, se engrandeció en la derrota. En su primer mensaje luego de que la tendencia no le favoreciera, pidió que se liberaran a los que habían sido ‘levantados’ por los grupos armados durante la jornada electoral. Esto lo planteó en el contexto de que las elecciones ya habían pasado y ya todo hacía indicar que habían obtenido el resultado que deseaban. Zamora Gastélum puso por encima de todo la vida de un indeterminado número de privados de la libertad en Sinaloa, entre los que se encuentra Ahome. Consideró que los ‘levantados’ solo hacían su trabajo en su proyecto y sus familias merecían que regresaran con vida. Y horas después de ese pedido se habla que los privados de su libertad se reencontraron con sus familias, incluidos los de Ahome que trabajaban para el proyecto de Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS a la alcaldía, su adversario. Pero su solicitud fue pareja.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¡Hay tiro! En Escuinapa, los resultados del conteo preliminar de votos sigue siendo muy cerrado y la pelea está entre el abanderado del PT, Víctor Manuel Díaz Simental, y la candidata común del PAS-Morena, Blanca Esthela García Sánchez. Entre ambos candidatos, apenas 359 votos. García Sánchez logró alcanzar a Díaz Simental cuando este ya había celebrado el triunfo en las urnas. De cerca les sigue el candidato de Movimiento Ciudadano, el exalcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, quien se ubica apenas 522 votos abajo de Díaz Simental. Ante tan cerrado resultado, no se puede considerar aún un triunfo para ninguno de los dos y no se descarta la posibilidad de que el caso pudiera judicializarse, por una inconformidad.

Cuentas claras. La candidata de Morena a la alcaldía de Sinaloa, Mónica Nava Castro, aseguró que irá con todo para que se repita el proceso electoral en el serrano municipio, ya que más de 30 casillas fueron robadas durante el proceso y otras 15 violentadas, lo que vino a perjudicarla en el cómputo. La otrora regidora asegura que en el 2018 le hicieron lo mismo, para que Ana Cecilia Moreno la derrotara de manera polémica en la disputa por la diputación local en el Distrito 06, pero que esta vez no piensa quedarse cruzada de brazos. Nava Castro reconoce que aunque a ella directamente nadie la amenazó, sí le ‘levantaron’ a mucha gente durante los comicios, por eso quiere llevar hasta las últimas consecuencias esta petición ante las autoridades electorales.

San Juditas. La ayuda divina esta vez no le alcanzó a José Manuel “Chenel” Valenzuela, antes del actual, invicto en los procesos electorales, y es que el contundente resultado preliminar lo dejó peor de golpeado que las peleas que tuvo con Julio César Chávez y el Travieso Arce. Pero eso no le impidió que saliera ayer, después de una golpeadora jornada, vestido de San Judas Tadeo a quien le había prometido si ganaba ponerse el hábito, pero entre llantos de tristeza se dijo satisfecho de este proceso electoral y que aunque no ganó había hecho un compromiso con su santo. Por lo pronto ya se prepara con la venta de su carro o una rifa debido a que quedó debiendo pasteles de tantos que regaló.