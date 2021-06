Armonía. Al concluir la jornada electoral pasada reciente, y conforme avanzaba el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, las y los candidatos, sobre todo a la gubernatura y alcaldías, empezaban a aceptar la aparente derrota unos, y otros presumían que los votos les estaban favoreciendo. Incluso, algunos como Mario Zamora Gastélum, de la alianza Va por Sinaloa, que conformaron PRI, PAN y PRD, intercambió mensajes llenos de civilidad con el virtual ganador, Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS. Algunas voces críticas afirman que está limando asperezas con su rival político, toda vez que el proceso ya terminó y no hubo duda alguna de quien fue el triunfador, así que no habría enconos que guardar.

Vergüenza nacional. Las elecciones para elegir gobernador, alcaldes, diputado federal y diputados locales en Ahome se convirtieron en una vergüenza nacional por la operación de los grupos armados, que lo mismo amenazaron e intimidaron a los funcionarios de casillas y ciudadanos que robarse con total impunidad el material electoral. Algo que jamás en la historia político-electoral se había presentado ni en los peores momentos del sistema priista. Por eso, muchos no tienen duda en definir que esta elección fue controlada por los grupos armados, sin que los cuerpos de seguridad de los Gobiernos federal, estatal y municipal reaccionaran para poner a salvo a los ciudadanos y la democracia. Incluso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en Ahome la elección estuvo marcada por la operación de los grupos armados. Y sí, pero ese no es consuelo de muchos ahomenses porque vieron que su Gobierno no tuvo la capacidad para enfrentar la situación o simplemente se volteó para otro lado.

Genio y figura. Entre los mazatlecos, es más que conocida la afición que tiene el alcalde con licencia y candidato común del PAS-Morena, Luis Guillermo Benítez Torres a las fiestas y los conciertos. Durante su primera Administración municipal fueron cerca de 10 los artistas que contrató para amenizar eventos populares, como las fiestas patrias, la Semana Santa y otros actos. Pues fiel a esta costumbre, ofrecerá hoy un baile con el grupo de música regional Los Recoditos para celebrar su reelección como presidente municipal. Este se llevará a cabo a las 18:00 horas en el estacionamiento del estadio de futbol El Kraken. Los organizadores aseguran que se aplicarán los protocolos preventivos contra la pandemia de la covid-19.

Devastados. Todo indica que para el priismo en Guasave la derrota que sufrieron el pasado 6 de junio fue devastadora, ya que nadie ha salido a dar la cara ni siquiera para reconocer que los números no les favorecen en ningún aspecto, como si no hubieran estado conscientes que lo que ocurrió se veía más viable que un posible triunfo de la alianza. Las caras largas entre los militantes y candidatos del tricolor son muy obvias, siguen pagando por todo lo que hicieron mal en el pasado y que pensaron que el pueblo nunca les iba a cobrar factura, y hoy los han puesto en su lugar. Ya es hora de que empiecen por hacer cambios radicales en esa fracción política, pues lo ocurrido en 2018 y 2021 son mensajes muy claros de que el pueblo ya no los quiere, y si creen que cambiando las caras de los protagonistas van a colocarse de nuevo en el gusto del electorado, ya se vio que tampoco funciona, así que tendrán que replantearse muchas cosas si quieren evitarse el calvario que hoy viven.

Los más votados. El excandidato del PRI a la alcaldía de Mocorito Óscar Camacho Rodríguez salió a dar la cara después de su derrota y expuso que acepta que perdió y que sabe que las cosas se dieron de esta manera porque así lo quiso la sociedad, sin embargo, el partido afirma que este partido es el más votado, pero perdieron a causa de las coaliciones, pero no hay que olvidar que durante este proceso también varios militantes abandonaron las filas del partido para apoyar otros proyectos políticos. Al candidato debió dolerle mucho el hecho de que en la contienda anterior el mismo partido le ganó, con la diferencia que el candidato fue Jesús Guillermo Galindo Castro, quien actualmente sigue en el poder, y en dos meses será su esposa la que gobierne este municipio, por lo que a Óscar no le queda más que sentarse a ver cómo dirigen el municipio.