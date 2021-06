Conteo. Y mientras los siete consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sinaloa se instalaron en sesión permanente a partir de las 08:00 horas de ayer, para el recuento de los 3 mil 255 paquetes electorales, con 4 mil 79 inconsistencias en las actas, que representa el 65.28 por ciento de las 4 mil 986 casillas, en Sinaloa, los ocho distritos electorales que pertenecen, en gran parte al municipio de Culiacán, realizan un recuento parcial para determinar a los ganadores del actual proceso electoral y entregar, hoy, las constancias de diputados locales electos por mayoría relativa.

Visita bajo sospecha. Como una imprudencia política, fue calificada la visita ayer a El Fuerte de Rubén Rocha Moya, virtual ganador de las elecciones para gobernador, para respaldar a Gildardo Leyva, el morenista que aparece con más votos en el PREP, pero con más dudas que certeza porque esos números no coinciden con las actas que están en poder del que participó por el Verde Ecologista, Vicente Pico. Extrañó a muchos que Rocha Moya haya dicho que realizaría un recorrido por los municipios una vez que terminaran los cómputos, pero lo hizo cuando apenas se estaban contando los votos y señalara que Gildardo Leyva había ganado. Y provocó más barullo que primero fue a Sinaloa municipio, donde Morena perdió. Y eso que apenas tiene tres días de haber ganado la elección para gobernador en condiciones en el que los grupos armados impusieron su marca para tener el resultado que se tuvo.

No regresa. En Rosario, el pleno del cabildo será convocado en breve por el presidente municipal con licencia, Manuel Antonio Pineda, quien pretende continuar ausente del cargo. El panista está decidido a no regresar a la alcaldía, gane o pierda la elección para la diputación del distrito 24, cuyo cómputo de votos no ha culminado aún de manera oficial. Se trata de un trámite protocolario, ya que el cargo de alcalde es irrenunciable. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021, la candidata común PAS-Morena, Rosario Guadalupe Sarabia, se mantenía a la cabeza en el conteo de votos, con 37.2 por ciento de los sufragios. Pineda tenía el 34.2 por ciento de los votos computados.

Le da espaldarazo. El virtual gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se apareció de sorpresa ayer en el municipio de Sinaloa para respaldar la manifestación que encabezó la candidata morenista a la alcaldía, Mónica Nava Castro, quien busca que se repita la elección en esa región serrana tras el robo de decenas de urnas que se dio el 6 de junio, lo que estaría incidiendo en el resultado a favor del priista, Rolando Mercado. Lo que sí es que Rocha Moya le pidió a Mónica que se esperara al cómputo final, y luego de conocer los resultados, entonces sí impugnara el proceso, donde él le daría todo su respaldo para que se haga justicia y se le dé la victoria al legítimo triunfador.

El compromiso. En un encuentro con los alcaldes electos de la región del Évora, María Elizalde Ruelas, por Mocorito; Armando Camacho, por Salvador Alvarado; Miguel Angulo, por Angostura, y el diputado local electo, Ambrocio Chávez Chávez, que fue organizado por el diputado federal electo Fernando García Hernández, establecieron el compromiso de respeto a la libertad de expresión. Tras la celebración del triunfo, este fue el primer encuentro oficial de las autoridades electas, emanadas en su mayoría de Morena. Lo que sí quedó en duda fue si en esta ocasión el diputado Fernando García ahora sí se va a dejar ver más seguido en estos municipios que comprende su distrito y si los esfuerzos serán encaminados a generar un crecimiento a paso redoblado junto con las nuevas autoridades.

