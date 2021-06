Tercer Piso

A legislar. Ya casi es una realidad el matrimonio igualitario en Sinaloa. El Congreso del Estado llevará este martes a Pleno el dictamen de matrimonio igualitario, luego de que fue notificado por el Juzgado Segundo de Distrito para que realice las adecuaciones al Código Familiar del Estado de Sinaloa, y se hagan efectivos los derechos de igualdad y no discriminación. Con fundamento en el artículo 192 párrafo tercero, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se ordena al Congreso del Estado para que en la siguiente sesión legisle las adecuaciones legislativas necesarias en el Código Familiar del Estado. En este caso cabe recordar que eran los legisladores del PRI, del PAN y algunos de Morena quienes estaban en contra del matrimonio, ahora se pondrá muy interesante la sesión del jueves para ver cómo se pondrán quienes estaban en contra.

Cuestionado. En lugar de verlo bien, muchos priistas en Ahome cuestionaron a Jesús Valdés por renunciar como presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa tras las elecciones pasadas en la que los candidatos morenistas-pasistas los arrollaron. En realidad, algunos torpedean a Valdés no tanto por su decisión que tenía que darse, sino por la forma y los tiempos en que lo hizo. Ni siquiera fue capaz de rendir cuentas, empezar el análisis, las evaluaciones, para que el partido no se hunda más. Con la decisión de abandonar el barco, Valdés abrió la llave para el canibalismo por las ruinas que quedan del tricolor. En todo caso, la toalla la hubiera tirado cuando no fue favorecido como candidato a gobernador, decisión que favoreció a Mario Zamora Gastélum. Pero están conscientes que esto ya es historia. Es más, los priistas de Ahome se van a atravesar si quieren poner a un “rochista” como el relevo de Jesús Valdés. Nada más que algunos observadores no ven cómo lo van a hacer para impedirlo.

Casi de un solo color. A excepción de San Ignacio, donde presidirá el PES a través del alcalde electo Octavio Bastidas, mejor conocido como el Tavi Bastidas, todo el sur de Sinaloa estará gobernado por la coalición Morena-PAS. En Mazatlán, el polémico morenista Luis Guillermo “Químico” Benítez volvió a vencer en las urnas a Fernando Pucheta Sánchez, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, a quien desde el 2018 le allanó la posibilidad de reelegirse en la alcaldía. En Concordia, Raúl Díaz volvió a la presidencia municipal bajo la representación del Morena-PAS, una posibilidad que le negó el PRI en el 2018 (donde militó por varias décadas). En Rosario, Claudia Liliana Valdez llegó a la alcaldía por la alianza de esos mismos partidos; lo mismo que Blanca Esthela García en Escuinapa, donde un recuento voto por voto le dio el triunfo.

Que trabaje. Es obvio que la relación entre la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, y el recientemente reelecto diputado federal por el Distrito 04, Casimiro Zamora Valdez, continúa siendo áspera, prueba de ello es que en su regreso a la presidencia municipal, la política le mandó decir al legislador que ahora tiene la oportunidad de reivindicarse, pues en su gestión anterior se la pasó diciendo mentiras y no trajo ni un ladrillo para Guasave. Le recordó aquellos 2 mil 300 millones de pesos que él dijo estaban listos para aplicarlos en este municipio y nunca se vio un centavo, por lo que le pidió menos discurso y más hechos, pues los guasavenses se merecen respeto.

Acomodando a su gente. Quien la supo hacer y muy bien fue la excandidata del PRI a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, Liliana Cárdenas Valenzuela, quien a pesar de no haber obtenido el triunfo en la jornada electoral, acomodó a sus aliados en Cabildo como regidores de representación proporcional, pues este fin de semana se dio a conocer que se les entregó constancia a tres priistas que formarán parte del próximo Cabildo y que son personas muy cercanas a Cárdenas Valenzuela. La excandidata los dejó bien acomodaditos para que no se quedaran volando, mientras que ella sí quedó fuera de la jugada.

