Sí o sí. Los diputados estarán hoy prácticamente “amarrados de las manos” para discutir (y aprobar) el dictamen de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, en Sinaloa, pues de lo contrario, podrán ser separados de su cargo o consignados por no ejecutar, en este caso, la sentencia respectiva dictada por el juez segundo de Distrito, luego de la demanda interpuesta por los grupos y colectivos que se dicen agraviados por dicha omisión, pues hay que recordar, el pasado 18 de junio de 2019 los legisladores votaron en contra de dicha unión legal, por lo que ahora, vía amparo, el Poder Judicial ordenó al Legislativo que la apruebe. Por lo pronto, el diputado, ahora del Partido del Trabajo, Apolinar García Carrera, aseguró que están siendo intimidados para votar a favor del matrimonio igualitario, algo que rechazan las organizaciones Vía Familia y Si es mi hijo yo lo educo, que acusaron a los jueces federales de realizar activismo judicial.

Por lo que queda. La renuncia de Jesús Valdés como presidente del PRI en Sinaloa abrió el debate sobre si los líderes del partido en los municipios deben de seguir o no sus pasos. De todos, en Ahome el ambiente está más caldeado por obvias razones: Mario Zamora perdió en su propia tierra la gubernatura frente al morenista Rubén Rocha Moya y tras el reproche de Marco Antonio Osuna Moreno de que no lo apoyaron en su lucha poselectoral por la alcaldía. Ya el líder del tricolor, César Emiliano Gerardo, aclaró que un día después de la elección cayó en cama por una enfermedad que no se atendió a tiempo por no rajarse en plena campaña. En realidad, hay grupos priistas que quieren tomar por asalto el PRI tras la derrota antes de que Dulce María Ruiz retome el humor de regresar como presidenta tras su debacle como candidata a diputada local. De hacerlo, Gerardo pasaría a secretario general desplazando a Santa Ovidia Meza, cercana a Osuna Moreno. Algunos opinan que el golpeteo de este a la dirigencia es para quedarse con el partido como premio de consolación.

Limpia. Desde su regreso triunfal de la cruzada por la reelección, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, inició en el ayuntamiento una renovación del gabinete de gobierno que ha derivado ya en la salida de tres directores de primer nivel. Primero fueron Jorge Contreras, titular de la Operadora de Playas, y Enrique Alarcón Tostado, de Enlace Rural. Ayer se le sumó Lourdes San Juan Gallardo, quien ya recibió el anuncio de su próxima salida de la administración municipal. El polémico Químico Benítez advierte que los cambios continuarán.

Demandan transparencia. Tras la impugnación de la elección que presentara el excandidato a la diputación federal en el Distrito 04, Eleno Flores Gámez, la tarde del pasado domingo, argumentando irregularidades en el 22.5 por ciento de las casillas, los dirigentes de los partidos que conforman la alianza Va por Sinaloa en Guasave, analizan también impugnar la elección a la alcaldía por la serie de irregularidades que se registraron. Ellos aseguran que tienen los elementos necesarios para iniciar dicho proceso, pues además de los 34 paquetes electorales que no llegaron al Consejo Municipal Electoral ni el día de la jornada ni al siguiente, existen 30 paquetes más que llegaron incluso sin las boletas, además de muchos más que no contaban con las respectivas actas ni dentro ni fuera. Y aunque no aseguraron nada durante la rueda de prensa que realizaron, sí enfatizaron en que las condiciones en las que transcurrieron las elecciones no debieron ser aceptadas por el órgano electoral, y eso era algo que los de ‘enfrente’ tendrían que reconocer también, independientemente de los resultados.

Que no sea de membrete. Cada año en la región del Évora se instala en los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado el Comité contra la Quema de la Soca, que lo integran representantes de los diferentes sectores relacionados con la agricultura, ecología y el medio ambiente, así como personal del ayuntamiento; en donde ya quedaron instalados de manera formal es en el municipio de Angostura, sin embargo, es también en donde se tiene el registro de mayor problema. De ahí que el mismo presidente de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Astorga, ha hecho un pronunciamiento de detención de esta práctica y que no solo quede en acciones y reuniones de puro membrete. Lo que sí debe apurar al municipio es a la severa sanción porque por lo menos ya tiene en función a la policía ecológica por lo que no hay opción de no darse cuenta de los severos daños que se causa con tanta quema.

