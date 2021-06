Protesta. Mucho ruido causaron las viudas de policías ayer durante una manifestación que iniciaron en el Palacio de Gobierno, desde donde exigían al gobernador que retirara el veto al decreto 645, correspondiente a reformas a la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa, que contempla una pensión de 100 por ciento de la remuneración a las viudas y familiares de policías del estado y municipios, aprobado por el Congreso del Estado el pasado 3 de junio. Luego, las quejosas, acompañadas por algunos policías jubilados, se trasladaron al Congreso, donde, al querer ingresar, forcejearon con los guardias de seguridad y se dañaron dos puerta de la aduana. Al interior del recinto parlamentario, los diputados se comprometían a defender reformas benéficas a viudas de policías estatales y municipales. ¿De plano será que no hay dinero en la Administración de Quirino?

Otra más. La excandidata del PRI a la diputación local por el distrito 04 de Ahome Dulce María Ruiz es otra que no se convence de que perdió la elección del pasado 6 de junio. Al igual que el excandidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno impugnó la elección con el fin de que se anulen. Es decir, que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa desconozca el triunfo de Elizabeth Chía, hoy diputada electa por el PAS y Morena. Muchos no creían que ella se iría al litigio poselectoral porque, más bien, estimaban que se concentraría en regresar como presidenta del PRI en Ahome. Algunos aseguran que, al igual que Osuna Moreno, Ruiz no tiene ninguna posibilidad de que los magistrados le concedan su petición de anular la elección en ese distrito electoral. Y es que también recurre al contexto en que se desarrolló la votación, lo que dicen los que saben que no es causal.

¿Grosero? Las versiones de un trato déspota de parte del alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, hacia su equipo de trabajo y colaboradores han sido constantes a lo largo de la Administración. Las versiones hablan de la poca tolerancia que tiene el munícipe hacia las opiniones contrarias y el recurrente uso de la violencia verbal, que ha hecho que más de uno de los funcionarios renuncie. A estas versiones le abonó Enrique Alarcón, quien renunció a su cargo como director de Evaluación y Enlace Rural. “No se puede trabajar con gritos, se tiene que trabajar en el respeto de la persona”, dijo el ahora exfuncionario cuando en una rueda de prensa le preguntaron sobre las razones de su renuncia. Alarcón recomendó a Benítez Torres, mesura y un trato digno hacia los trabajadores.

Despreocupado. A pesar de que el excandidato a la diputación federal por el distrito 04 Eleno Flores Gámez impugnó la elección del pasado 6 de junio porque asegura hubo muchas irregularidades durante el proceso, quien resultó ganador en dicha contienda, el morenista Casimiro Zamora Valdez, parece que ni suda ni se acongoja por tal decisión, ya que el político del ejido Carboneras decidió tomarse unos días de relax, pues está convencido de que esa impugnación no pasará de eso. Fueron más de 21 mil votos con los que Zamora Valdez derrotó al otrora candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, lo que hace pensar que con ese amplio margen, el morenista anda como pez en el agua y da por un hecho que su reelección ya no la para nadie.

Falta Mocorito. Mientras en Angostura ya se ha instalado el Comité contra la Quema de Soca, ayer se dio a conocer la coordinación de organismos agrícolas y dependencias municipales en Salvador Alvarado para implementar medidas contra este problema, lo cual anunciaron la coordinadora de Ecología, Karina Camacho, y el director de Seguridad Pública, Juan Carlos Barraza. El detalle es que, mientras en estos municipios ya se trabaja en ese tema, en Mocorito solamente se ha dado a conocer el llamado del comandante de Bomberos, Valentín Alapizco, para evitar esta práctica, pues principalmente en la zona sur del municipio es muy recurrente, y más para los ‘tragahúmo’, atender estos servicios que pudieran evitarse. Es importante, pues representa desgaste físico del personal, del equipo y de las unidades.

