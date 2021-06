Tercer Piso

Prevención. Hoy inicia la vacunación contra el covid-19 de la población de 40 a 49 años de edad. Se espera que el delegado de Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, y las autoridades que lo apoyan con la campaña de vacunación tengan una mejor organización, y que los interesados no tengan que esperar horas y horas haciendo fila con el riesgo de una insolación, ya que está haciendo demasiado calor. Son muy pocos los centros de vacunación que estarán abiertos. También se llama a la gente que respete sus horarios y turnos, así como que guarden la sana distancia porque algunas veces, ante la desesperación, muchas personas van en el día y horario que no les toca, y con esto afectan a quienes sí respetan su turno.

Primer paso. No como los otros, César Guerrero ya regresó a las sindicaturas de Ahome para agradecer el apoyo que recibió en la elección para diputado local del Distrito Electoral 03 que ganó holgadamente por Morena. Lo hace con su suplente, el exdiputado local Ernesto García Cota, que del PRI pasó al PAN y ahora ya se coló a Morena. Algunos vieron bien que Guerrero de inmediato empezó a visitar a la gente de las sindicaturas, como la de la Higuera de Zaragoza, para estar cerca de ellos. Algunos interpretan esa acción del diputado local electo como una señal de que quiere fortalecer su posicionamiento para futuro dentro del proyecto malovista, grupo al que pertenece. No quiere que le echen en cara que ganó la elección y ya no se paró en su distrito, como lo hicieron con Cecilia Covarrubias, que de todos modos salió adelante en la elección por el efecto Morena.

En apuros. Para el alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, la situación es más que clara: las campañas electorales son la causa principal del repunte de la pandemia del covid-19. El munícipe asegura que las medidas preventivas fueron relajadas por las actividades proselitistas, y a ello se le sumaron algunos actos masivos, como conciertos y cierres de campaña. Si es así, de nada sirvieron los compromisos pactados por los aspirantes, quienes se pronunciaron por la aplicación de protocolos estrictos para evitar los contagios. Ahora, la urgencia es cortar la cadena de infección y, para ello, se deben de aplicar medidas restrictivas, como las implementadas hace más de un año, durante el inicio de la pandemia. En el caso de Escuinapa, tenía 19 casos activos, después de haber logrado disminuir a cero el número de casos activos.

Exhibe abandono. El excandidato a la diputación local por el Distrito 06, José Román Rubio López, exhibió a través de un video el abandono en el que viven las comunidades indígenas en los altos de la sierra en Sinaloa municipio, donde desde hace mucho tiempo las Caravanas de la Salud no se presentan, cuando para muchas familias de esos lares es la única oportunidad que tienen de acceder a ese servicio vital. Estuvo en el poblado de La Guamuchilera, muy cerca de El Talayote, donde se observa a un adulto mayor postrado en un petate con problemas de salud y a quien desde hace tiempo no se le hace llegar el medicamento que requiere, lo que exhibe cómo las autoridades se preocupan muy poco por atender la salud de ese sector tan vulnerable.

Solo en llamarada… de petate. Es como ha venido quedando el proyecto turístico del bulevar Ferrocarril, luego que a principios de la actual Administración en Salvador Alvarado se proyectó como un corredor que incluso se pensó llevará el nombre de la cantante Ana Gabriel, se impuso la construcción de murales por artistas de la región y hasta eventos masivos se llegaron a tener; sin embargo, en ese primer esfuerzo quedó, ahora con el nombramiento de la nueva directora, Gabriela López Iribe, es como pedirle peras al olmo, cuando en menos de cuatro meses se quiere que generen acciones y beneficios que no se pudieron concretar durante toda la Administración. El bulevar Ferrocarril es un gran proyecto, pero se requiere, además, de buenas intenciones que permitan darle el plus turísticos que se había pensado al principio y que solo quedó en la pintada de murales, que incluso ya están deteriorados por el paso del tiempo.

